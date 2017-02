Hochbehälter wird saniert Da die Trinkwasseranlage von 1996 mittlerweile Schäden aufweist, muss die Gemeinde Steina hier dringend investieren.

© dpa

In diesem Jahr steht die Sanierung der Trinkwasseranlage in Steina an. Die Gemeinde muss den Hochbehälter am Fuß des Schwedensteins dringend generalüberholen. Seit 1996 ist er bereits in Betrieb. Die Hochbehälter sammeln das Trinkwasser an, das per Druckgefälle zu den Haushalten fließt. Weil einer davon große Schäden aufweist, wird er nun modernisiert. Die Kosten dafür belaufen sich auf etwa 40 000 Euro, so Bürgermeister Achim Garten. Die Arbeiten sollen in Kürze beginnen. Auch die Trinkwassersatzung der Gemeinde von 2012 musste übrigens erneuert werden. Daraufhin ergeben sich für viele Grundstücksbesitzer allerdings Nachveranlagungen der Anschlussgebühren.

Erfreuliche Nachrichten gibt es dafür für die Steinaer Jugend. Diese wandte sich kürzlich nach längerer Zeit wieder einmal an den Gemeinderat mit der Bitte, einen Treffpunkt für sich schaffen zu können. Erste Verständigungen soll es inzwischen gegeben haben. „Uns ist klar, dass unsere jungen Leute etwas für sich brauchen. In den nächsten Monaten möchten wir das Thema angehen. Die Steinaer Jugend verteilt sich schulmäßig auf viele Orte, in der Freizeit brauchen sie einfach einen Ort, mit dem sie sich gemeinsam identifizieren können“, so Achim Garten.

