Hochbehälter wird ein Jahr später fertig Zurzeit bekommt die Anlage ihre technische Ausrüstung. Ein Probelauf ist für Ende Juni geplant.

Noch wird am neuen Trinkwasserhochbehälter auf der Eichardthöhe gebaut. Im September soll er in Betrieb gehen. Die OEWA investiert dafür 1,6 Millionen Euro. © Dietmar Thomas

Wer auf der Staatsstraße von Döbeln nach Leisnig unterwegs ist, kann den Baufortschritt beobachten. Viele Kraftfahrer hoffen, dass die Geschwindigkeitseinschränkung im Bereich der Eichardthöhe auf 50 Kilometer in der Stunde bald verschwindet – sie müssen sich aber voraussichtlich noch bis September gedulden. Dann soll der neue Hochbehälter, der im Auftrag der Oewa gebaut wird, in Betrieb gehen.

Zurzeit wird der neue Hochbehälter für das Trinkwasser von außen mit Erde angefüllt, sodass er nur noch etwa einen Meter aus dem Boden schaut. Das erhöht die Standsicherheit des Hochbehälters und wirkt isolierend. „Damit kann die in der Trinkwasser-Verordnung geforderte Wassertemperatur gehalten werden“, sagte Heidrun Berkoben, Bereichsleiterin für Investitionen bei der Oewa.

Einbau der technischen Ausrüstung

Auch im Innern geht es voran. Der Hochbehälter bekommt seine technische Ausrüstung. „Zurzeit wird die EMSP, die Elektronische Mess-, Steuer- und Regeltechnik eingebaut“, so Daniel Lüdke, stellvertretender Bereichsleiter für Investitionen bei der Oewa. Nach Abschluss der Arbeiten soll es Ende Juni/Anfang Juli einen Probebetrieb geben.

Dabei wird überprüft, ob die hygienischen Vorschriften eingehalten werden. „Ist alles in Ordnung, können wir den alten Behälter außer Betrieb nehmen und teilweise zurückbauen. Denn eine Kammer des alten Behälters bleibt erhalten. Sie dient im Notfall als Zwischenspeicher, aus dem das Wasser kontrolliert abgelassen werden kann.

„Dann erfolgen die restlichen Arbeiten im Außenbereich“, so Lüdke. Er geht davon aus, dass der neue Behälter im September in Betrieb geht.

Das ist ein Jahr später als geplant. „Da es keine Einschränkungen für die Bürger gegeben hat, haben wir auf die Bau- und Ausrüstungsfirmen keinen Druck ausgeübt. Die meisten von ihnen sind ausgelastet und da müssen Prioritäten gesetzt werden“, sagte Heidrun Berkoben. Die Verzögerung sei auch teilweise witterungsbedingt und durch Koordinationsprobleme unter den Firmen eingetreten.

20 000 Menschen werden versorgt

Die Lage des Hochbehälters mit zwei Kammern auf der Eichardthöhe ist vorteilhaft für die Druckerzeugung. Der neue Behälter fasst rund 1 700 Kubikmeter Wasser und damit knapp dreimal so viel wie der alte. Das Wasser kommt aus der Jahna-Aue. Es werden rund 20 000 Menschen in Großweitzschen, Bockelwitz, Hartha, Waldheim, Sornzig und Ablaß versorgt. Mit der höheren Speicherkapazität des neuen Behälters ist der Wasserverband Döbeln-Oschatz künftig in der Lage, eine Versorgungsunterbrechung von zwölf Stunden zu überbrücken. Bei Hochwasser erhalten darüber hinaus rund 5 000 Einwohner der Stadt Leisnig ihr Trinkwasser aus dem Behälter.

1,6 Euro Millionen investiert

In das gesamte Vorhaben investiert die Oewa rund 1,6 Millionen Euro. Fördergeld gibt es dafür nicht. Der alte Hochbehälter für das Trinkwasser in Eichardt war dermaßen verschlissen, dass die Gefahr bestand, dass die Versorgung der Gemeinden über zwölf Stunden nicht immer zu 100 Prozent gewährleistet werden kann.

Deshalb wird seit November 2015 ein neuer Trinkwasserspeicher gebaut. Bevor die Arbeiten beginnen konnten, waren sogar denkmalschutzrechtliche Untersuchungen erforderlich. In der Baugenehmigung erfolgte die Auflage, das Landesamt für Archäologie einzubeziehen, da eventuell Funde zu vermuten sind. Auf Freiflächen ist das durchaus üblich. Bei den Untersuchungen wurde nichts gefunden

Der „typische“ Wasserspeicher in der Trinkwasserversorgung besteht aus zwei oder mehr Wasserkammern. Zusammen ergeben die Kammern das notwendige Behältervolumen. Die Aufteilung erfolgt aus Gründen der Versorgungssicherheit, und um die Reinigung des Behälters während des Betriebes zu ermöglichen. Die Wasserkammern eines Wasserspeichers sind so bemessen, dass das Trinkwasser nach Möglichkeit eine Verweilzeit im Behälter von etwa einem Tag hat.

