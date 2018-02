Hoch lebe die Paketstation!

© hy-photo gernot menzel

Wenn ich etwas kaufen möchte, dann versuche ich es zunächst in Hoyerswerda zu bekommen. Wenn das nicht klappt, wird online gekauft. Dann lasse ich es mir wie alle anderen auch zuschicken. Wenn ich DHL auswählen kann, bin ich zufrieden. Entweder kommt das Paket nach Hause oder landet bei der Post um die Ecke, wo ich es dann abholen kann. Packstation ist auch möglich. Etliche andere Dienste versuchen die Zustellung zuhause und ich muss mich bei Nichtzustellung aktiv darum kümmern, dass die Sendung dann zu einem Partnershop in der Stadt gebracht wird. Wie einfach wäre da doch so eine Paketstation, wo alle Auslieferer ihre Pakete hinterlegen und man sich seine Ware abholt, wann es einem beliebt – insofern: Gute Idee von den LebensRäumen!

