Hoch hinaus in Ober-Neundorf Der Spiel- und Bolzplatz im Görlitzer Ortsteil wird derzeit aufgewertet. Eine Attraktion ist das neue Klettergerüst. Weitere Geräte folgen noch.

Das neue Klettergerüst steht bereits. © pawel sosnowski/80studio.net

Ober-Neundorf. Dieses ungewöhnliche Klettergerüst ist eine der neuen Attraktionen auf dem Spielplatz in Ober-Neundorf. Diese Woche haben es Arbeiter in der Straße Am Windmühlenberg aufgestellt. Für knapp 71 000 Euro wird der dortige Spiel- und Bolzplatz derzeit aufgewertet. Neu dazu kommen eine Volleyballanlage, eine Streetballanlage, eine 50 Meter lange Seilbahn, Nestschaukel, Sandkasten und Kletterkürbis. Das ist derzeit nicht der einzige Spielplatzbau: Die Stadt investiert auch in Ludwigsdorf und am August-Bebel-Platz in der Südstadt. Foto: Pawel Sosnowski

