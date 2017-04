Hoch hinaus Der Spielplatz an der Kita Sonnenland in Lichtenhain ist wieder schick. Auch klettern können die Kinder dort wieder.

Die Lichtenhainer Kita hat wieder eine Kletterkombination. © Zschiedrich

Ein Spielplatz ohne Klettergerüst? Irgendetwas fehlt da. Die Kinder der Lichtenhainer ASB-Kindertagesstätte Sonnenland mussten einige Monate ohne ihr Klettergerüst auskommen. „An dem vorherigen Klettergerüst waren die Balken morsch und stark von Pilzen befallen. Deshalb musste es gesperrt werden“, sagt Kita-Leiterin Kristin Katzschner.

Vor wenigen Tagen war die Freude in der Einrichtung dann groß. Die neue Kletterkombination wurde aufgebaut und kann ab sofort wieder von den Kindern genutzt werden. Finanziert wurde die Kombination durch die Stadtverwaltung, den Arbeiter-Samariter-Bund Ortsverband Neustadt als Träger und einigen Sponsoren. Ihnen möchten das Team des Hauses sowie die Kinder danken. In der Einrichtung werden derzeit insgesamt 72 Kinder vom Krippen- bis ins Hortalter betreut. Viel Bewegung an frischer Luft gehört seit jeher zum Betreuungskonzept der Kita. Dazu kommt gesunde Ernährung. Darüber hinaus werden die Kinder aktiv in den Alltagsablauf mit einbezogen, können zum Beispiel selbst Brotaufstriche herstellen oder auch die Kräuter, Obst und Gemüse aus dem Garten ernten. Für die Umsetzung dieses Betreuungskonzeptes konnte die Einrichtung im Herbst 2016 das Zertifikat „Gesunde Kita“ verteidigen. Vergeben wird das durch die Landesvereinigung für Gesundheitsförderung.

