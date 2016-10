Hoch durch tägliches Bücken Bio-Erfolgsgeschichte – das Pfarrgut Taubenheim beliefert heute 70 Geschäfte zwischen Dresden, Meißen und Leipzig.

Betriebsübergang gelungen – Sophia Sucholas, ihr Mann Jaroslaw und ihre Schwester Almuth Krenkel (v. l.) sind die neuen Geschäftsführer des Pfarrguts Taubenheim. © Claudia Hübschmann

In Taubenheim ist vieles ein bisschen anders. Die gelben Milchkartons – mit der frischen, pasteurisierten Kuhmilch – zu öffnen, ist eine Kunst. Aber seit geraumer Zeit gibt es ja die blauen Ausgießer aus Plastic, die man in den Karton stecken kann. Anders sind auch die Kühe selbst. Sie müssen nicht 10 000 oder 11 000 Liter Milch im Jahr geben, sondern nur 6 500. Sie können auf dicken Strohlagen im Stall liegen, und wenn das Wetter passt, raus auf die Weide. Und anders ist auch das Brot, dass im Pfarrgut Taubenheim gebacken wird. Denn das Getreide kommt von den eigenen Feldern. Dort wird nicht so viel Roggen und Weizen geerntet, wie bei den benachbarten Agrargenossenschaften, dafür wird das Getreide aber auch weniger gespritzt.

Das Pfarrgut Taubenheim wird vom Verband Gea mit seinen strengen Anbauregeln zertifiziert, und was Molkerei und Bäckerei betrifft, „so sind ständig unangemeldete Kontrollen auf dem Hof“, sagt Sophia Sucholas. Sie führt den Betrieb gemeinsam mit ihrem Mann Jaroslaw und ihrer Schwester Almuth Krenkel. „Geschäftsführende Gesellschafter“ seien sie, sagt sie lachend. Und das seit dem 1. September. Denn an diesem Tag haben sie die Molkerei und die Bäckerei von ihrer Mutter Ingeborg Schwarzwälder übernommen. Allerdings leiten sie schon sein zehn Jahren die Arbeit auf Feld und Wiese und im Kuhstall.

Das Pfarrgut bewirtschaftet rund 200 Hektar Land. Das meiste ist gepachtet, so allein 50 Hektar im Erzgebirge, wo in Lohnarbeit Getreide für das Gut angebaut wird. Das Land um Taubenheim ist an die großen Agrargesellschaften und Genossenschaften verpachtet. Die Laufzeiten der Pachtverträge wurden in jüngster Zeit auf bis zu 24 Jahre verlängert. Damit wollen sich Gesellschaften absichern und es entsteht eine Art Bodensperre, die verhindert, das kleinere Betriebe an Land kommen. „Wir würden hier gern zehn Hektar dazunehmen, schon um die Transportwege zu verkürzen“, so Sophia Sucholas. Das wird wohl ein frommer Wunsch bleiben.

Körnerfresser vom Biohof

Kein frommer Wunsch ist es geblieben, was ihre Eltern vorhatten, als sie 1991 nach Taubenheim gekommen sind und den Hof gekauft haben: „Sie wollten zeigen, dass man einen Biobetrieb aufbauen und damit Geld verdienen kann“, erklärt Sophia Sucholas. „Es hat lange gedauert, bis die Leute aus den Dörfern zu uns in den Hofladen gekommen sind. Am Anfang waren wir nur die Körnerfresser und Spinner hier oben“, sagt Almuth Krenkel. Die Leute hätten gesagt: „Wer weiß, ob in zehn Jahren bei denen noch was auf dem Feld wächst.“

Die Skepsis ist verflogen, die Leute vom Pfarrgut – mittlerweile stehen 20 Mitarbeiter in Lohn und Brot – bringen ihre Produkte allein in Dresden in 35 Naturkostläden, Reformhäuser und Verbrauchergemeinschaften auf die Ladentheken. Insgesamt sind es 70 Verkaufsstellen, bis nach Freiberg und Leipzig wird geliefert. Dreimal wöchentlich wird die Milch pasteurisiert. Schonend, 30 Sekunden bei 73 Grad. „Bei der frischen Trinkmilch haben wir so eine gute Nachfrage, dass wir uns keine Sorgen machen müssen“, erklärt Sophia Sucholas. Anders sieht es schon beim hartumkämpften Markt für Backwaren aus. Da müssen sich die Taubenheimer immer wieder etwas Neues einfallen lassen, um nachgefragt zu bleiben. Seit zwei Wochen gibt es nicht mehr nur eine Nachtschicht in der Bäckerei, sondern auch eine Tagschicht. Da haben die Bäcker die Chance, neue Produkte auszuprobieren. „Die Mitarbeiter identifizieren sich mit unseren Produkten und unserem Betrieb“, sagt Sophia Sucholas.

Etwa 70 Produkte verlassen mittlerweile das Pfarrgut Taubenheim. Das reicht von der Trinkmilch über .Joghurt und Quark bis hin zu zwanzig Brotsorten – vom Bauern- bis zum Walnussbrot – , Brötchen und Kuchen. Bis 18 Uhr können die Geschäfte online für den nächsten Tag bestellen.

Ohne Jaroslaw Sucholas würde das Pfarrgut nicht so laufen. Er ist für den firmeneigenen Mähdrescher zuständig. Der garantiert, dass das Getreide dann vom Halm kommt, wenn es runter muss. Er und seine beiden Mitgesellschafterinnen folgen Firmengründerin Ingeborg Schwarzwälder. Sie hatte gesagt, dass man es durch tägliches Bücken zu etwas bringen kann.

