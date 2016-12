Hoch die Glühweintassen Das Klinikum Döbeln feiert unter dem größten Weihnachtskalender Sachsens.

Weihnachtsfeier im Klinikum Döbeln: Kathleen Lönnig vom MVZ, Romy Zimpel aus der Verwaltung, Katrin Demmler vom MVZ, Katrin Körnig aus der Verwaltung (v.l.). © Dietmar Thomas

Die Glühweintassen hoch, hieß es am Freitagabend am Klinikum Döbeln. Die Leitung des Krankenhauses hatte die Mitarbeiter und Geschäftsfreunde zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Diese Tradition gibt es bereits seit sechs Jahren. Gefeiert wurde wieder unter dem größten Adventskalender Sachsen. Der Anbau am Haupthaus hat genau 24 Fenster, die jetzt in der Weihnachtszeit nachts festlich beleuchtet sind. Bei Glühwein, Thüringer Bratwurst und frischem Holzofenbrot gab es so manchen Plausch.

