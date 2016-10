Hoch auf 60 Jahre Karneval In Demitz steht eine besondere Saison an. Da wird noch mehr gefeiert als sonst.

Freut sich schon auf die Auftritte seiner Funken: Volkmar Sowinsky, Präsident des Demitzer Karnevalsclubs. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Die Demitzer Karnevalisten machen Party – und gut 2 000 Gäste machen mit. Mit so vielen Besuchern rechnen die Demitzer in dieser Saison, die für sie eine besondere wird: 60 Jahre gibt es den Karneval am Schwarzwasser. Das wird noch mehr gefeiert als normalerweise. „Klar gibt es ein Motto, aber kein klassisches. Wir werden eher mal zurückblicken auf unsere bewegte Geschichte“, sagte Volkmar Sowinsky, Präsident des Demitzer Karnevalsclubs, auf Anfrage. Das Motto werde am 11. November bekannt gegeben.

Am 19. November veranstalten die Karnevalisten zunächst eine riesige Geburtstagsparty mit ordentlich Humor im Sport- und Freizeitzentrum in Demitz. Es ist eine Dankeschön-Party für langjährige Unterstützer, Mitwirkende und nicht zuletzt das treue Stammpublikum, so Volkmar Sowinsky. Über 500 geladene Gäste werden allein dazu erwartet. Die Plätze sind heiß begehrt. Denn die Demitzer Karnevalisten – die sich mit der Wende als Verein gründeten – haben ungewöhnlich viele Fans. Wie schon im vergangenen Jahr gibt es in der Faschingszeit wieder zehn Veranstaltungen. Volkmar Sowinsky geht davon aus, dass sie alle ausverkauft sein werden und damit mehr als 1 400 Besucher viel zu Lachen haben. (cm)

zur Startseite