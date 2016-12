Hobbyschau wird international Eine besondere Ausstellung zeigt unbekannte Kunstwerke. Erstmals auch von Schülern und Flüchtlingen. Anmelden jetzt.

Schloss Rammenau. © Steffen Unger

Vieles wird neu sein in der Rammenauer Hobbyschau. Udo Mangelsdorf, der Vorsitzende des Heimatvereins, steckt jetzt in den Vorbereitungen für die dritte Auflage der offenen Schau für Freizeitkünstler – wie immer sehr pünktlich, denn mehr Partner als in den Jahren zuvor will er zum Mitmachen überzeugen. „Erstmals laden wir auch Schulen und ihre Klassen sowie Seniorenhäuser ein, um dabei zu sein“, sagt Udo Mangelsdorf. Gern will er Kunstwerke zeigen, die in Arbeitsgemeinschaften oder Zirkeln entstanden. Die Hobbyschau ermögliche erstmalig auch die Teilnahme von Migranten aus der Region, um künstlerische Arbeiten anderer Nationen zu präsentieren. „Ich habe dazu bereits Gespräche mit der Ausländerbeauftragten des Landratsamtes in Bautzen geführt. Das Vorhaben wurde sehr positiv aufgenommen und Unterstützung zugesagt.“ Auch im Asylbewerberheim in Bischofswerda stellte Udo Mangelsdorf das regionale Projekt Hobbyschau vor. Interessenten habe es auch dort gegeben, sagt er.

Die dritte Hobbyschau der Leader-Region Westlausitz wird vom 21. bis 28. Mai im Barockschloss Rammenau stattfinden. Organisiert von Heimatverein, Gemeindeverwaltung und Barockschloss. „Nach unserem Wissen gibt es in ganz Sachsen keine weitere derartige Hobbyschau“, so Mangelsdorf. „Wir integrieren in diese Ausstellung alle Gemeinden, die zur Region Westlausitz gehören und freuen uns auch auf Teilnehmer, die aus überregionalen Gemeinden teilnehmen möchten.“

Udo Mangelsdorf wirbt bereits um Teilnehmer. Mitmachen können Hobbykünstler, die ihre Werke aus den Bereichen Malerei, Holz-, Stein-, Textil-, Metall- oder Schmiedearbeiten sowie Keramik, Plastik oder Bildhauerei einer breiten Öffentlichkeit zeigen wollen – vielleicht sogar das erste Mal. (cm)

Nähere Informationen sowie Möglichkeiten zur Anmeldung gibt es bei Udo Mangelsdorf (Telefion 03594 715867) oder bei der Gemeinde (Telefon 03594 703406).

zur Startseite