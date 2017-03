Hobbyimker belästigt schon wieder Mädchen Ein 60-Jähriger hat seit Jahren Kinder missbraucht – auch nach seiner ersten Verurteilung.

Thomas H. – hier mit Verteidiger Andreas Boine – muss nun ins Gefängnis. © Alexander Schneider

Üblicherweise zieht die Staatsanwaltschaft Dinge ein, die Täter für ihre Straftaten genutzt hatten. So wechseln oftmals Handys und sogar Autos schnell ihren Besitzer. Aber bei Bienenstöcken ist die Beschlagnahme offensichtlich etwas heikler. Thomas H., ein 60-jähriger Hobbyimker aus Dresden, wurde im März 2016 wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in zwölf Fällen verurteilt, die er in seiner Gartenlaube nebst seinem Schaubienenstock begrapscht hatte. Das Jugendschöffengericht verurteilte den Deutschen zu zwei Jahren und vier Monaten Haft. Als H. in seinem letzten Wort gesagt hatte, er werde sich nun eben doch von seinen Bienen trennen, weil er die Vorwürfe anders nicht entkräften könne, stürzte eine Mutter aus dem Gerichtssaal. Sie fand die Erklärung des Angeklagten, der sich auch an ihrer Tochter vergangen hatte, unerträglich.

Zur Überraschung der damaligen Prozessbeteiligten hatte H. noch immer seine Schaubienen – und auch Kontakte zu Mädchen. Das jedoch wurde erst am Montag bekannt, als Peter H. wieder auf einer Anklagebank saß – vor der Jugendschutzkammer des Landgerichts Dresden. Neben der Berufung des erstinstanzlichen Urteils – der Imker hatte alle Vorwürfe abgestritten – gab es eine neue Anklageschrift gegen den Mann, der sich früher gerne „Bienenkönig“ nannte. Zum einen ging es um weitere Missbrauchsfälle an zwei neun- bis 13-jährigen Mädchen in den Jahren 2008/2009 beziehungsweise 2014/2015. Zum anderen soll H. auch noch im Juli 2016 ein 13-jähriges Mädchen missbraucht haben, also nach der ersten Verurteilung.

Das ist schon ein starkes Stück, bemerkte die Staatsanwältin. H. wurde daher wegen Wiederholungsgefahr im September festgenommen und saß seitdem in Untersuchungshaft. „Man muss fragen, ob der Mann nicht von einem psychiatrischen Sachverständigen begutachtet werden muss“, sagte eine Nebenklage-Anwältin. Er könne offensichtlich nicht aufhören.

Die Masche des „Bienenkönigs“ war immer wieder die Gleiche. Mit seinem Schaubienenstock an der Lübecker Straße in Cotta warb er in Schulen und Kitas, lud Kinder zu Arbeitsgruppen ein. Sie mussten sich umziehen, weil sie Schutzkleidung brauchten. Beim Prüfen, ob das Netz auch dicht ist, wanderten seine Hände dann regelmäßig in die Hose – auch in den Slip. H. „prüfte“ etwa, dass kein Tierchen durch das Unterhemd schlüpfen kann. Immer wieder schaffte er es auch, dass sich Mädchen auf seinen Schoß setzen mussten. Manche kamen dann alleine zur Laube des Imkers. Der Mann war sicher lustig und hatte ein Händchen für Kinder – Lehrerinnen und Erzieherinnen lobten den Bienenkönig für seine Arbeit. Niemand ahnte, dass der Mann den Mädchen immer wieder an die Scheide fasste und sich sexuell stimulierte.

Nachdem als Tatort zunächst Laube und Schaubienenstock des Hobbyimkers an der Ecke Lübecker Straße/Emerich-Ambros-Ufer bekannt waren, soll er vor knapp zehn Jahren in der Altonaer Straße Kinder zu sich gelockt haben. Im Sommer 2016 hat der – nicht eingezogene – Imkerwagen des 60-Jährigen dann in einer Gartenanlage an der Hamburger Straße gestanden.

Der Prozess endete überraschend noch am Montagvormittag. Danach verständigten sich der Angeklagte und die Staatsanwaltschaft darauf, ihre Berufungen zurückzunehmen, während die Jugendschutzkammer die neuen Anklagevorwürfe einstellt. „Die zu erwartende Strafe fiele nicht erheblich ins Gewicht“, sagte Richter Andreas Ziegel, der Vorsitzende. Er betonte, dass die Übergriffe des Angeklagten von der Intensität her eher im unteren Bereich anzusiedeln seien. Allerdings könne man den geschädigten Mädchen mit dieser Lösung eine Vernehmung im Gerichtssaal ersparen. Das sei wichtiger als eine neue Gesamtfreiheitsstrafe, die nur geringfügig höher ausfiele. Der Angeklagte ist nun rechtskräftig verurteilt – und wurde aus der Untersuchungshaft entlassen. Eine Aufforderung und Antritt der offenen Strafhaft von noch etwa 20 Monaten erhält er gesondert.

