Hobbyausstellung sucht junge Künstler Am Schloss in Langburkersdorf treffen im Juli Künstler aufeinander – erstmals auch Kinder und Jugendliche.

Im Juli treffen am Schloss Langburkersdorf Künstler aufeinander. © Ronald Bonß

Im Rahmen des Wald- und Jagdtages des Forstbezirkes Neustadt, der in diesem Jahr am 2. Juli rund um das Schloss Langburkersdorf stattfinden soll, zeigen Hobbykünstler erneut ihr Können. Sie werden in der benachbarten Kulturscheune zeigen, was in ihren Ateliers, Werkstätten und Hobbykellern entsteht. In den vergangenen Jahren beteiligten sich daran vor allem Hobbykünstler aus der Region. Außerdem mischten Aussteller der Neustädter Partnergemeinden mit. Das ist auch 2017 der Fall. „Die Partnergemeinden Meckenbeuren am Bodensee und Kehlen in Luxemburg sind dazu eingeladen“, teilt Neustadts Hauptamtsleiterin Anja Schneider mit. Eine Neuerung gibt es dennoch. Die Ausstellung will sich für ein noch breiteres Publikum öffnen. Deshalb können sich erstmals auch Kinder und Jugendliche anmelden, die ihre kreativen Hobbys in der Kulturscheune präsentieren wollen. Die jungen Aussteller werden einen besonderen Platz bekommen. Anja Schneider hofft, dass sich viele Nachwuchskünstler melden und die Chance nutzen.

Die Hobbyausstellung wurde bis zum vergangenen Jahr von Monika Erbert organisiert. Mehr als 20 Jahre betreute sie die Aktion, holte Künstler nach Langburkersdorf und koordinierte den Ablauf. Sie hatte den Staffelstab 2016 an Petra Rodig und Heike Tomelzik weitergegeben.

Bewerbungen für die Ausstellung sind bis zum 30. April möglich. Kontakt: Petra Rodig, Tel. 0152 22528228, E-Mail oder Heike Tomelzik, Tel. 0162 4611431, E-Mail

