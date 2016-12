Ho-ho-hochzeit für Postboten Rund um Weihnachten haben Zustelldienste im Landkreis Görlitz besonders viel zu tun. Das hat auch mit dem Internet zu tun.

Die rote Jacke hat sie nicht nur wegen Weihnachten an: Post-Modern-Zustellerin Ruth Dzwonkowski hat derzeit besonders viele Briefe auszutragen. © Weber

Ruth Dzwonkowski klappt zielsicher den Briefkastenschlitz auf: Mit leisem „Ssst“ sausen die Umschläge hinunter. Wie hat sie nur den Namen so schnell gefunden? „Das weiß man mit der Zeit, vor allem, wenn die Leute oft Post kriegen“, sagt die drahtige Frau mit der blonden Schüttelfrisur. Seit 15 Jahren trägt die Oelsaerin Briefe für Post Modern aus. Wenn Weihnachten vor der Tür steht, ist ihre Umhängetasche besonders dick. „Ja, das merkt man“, sagt sie. Die Zahlen bestätigen das: Verlassen normalerweise 360 000 Sendungen am Tag das Dresdener Verteilzentrum von Post Modern, das wie die Sächsische Zeitung zur DDV-Mediengruppe gehört, sind es rund um Weihnachten etwa 500 000. Auch bei Frau Dzwonkowski stapeln sich am frühen Vormittag die Kisten auf den Autositzen. Dabei hat sie ihre Straßen in der Löbauer Innenstadt und die Route im Stadtteil Ost schon hinter sich.

Post auszutragen, ist am Jahresende eine Herausforderung. Und das liegt auch im E-Mail-Zeitalter durchaus noch daran, dass die Menschen eben gern Weihnachtspost verschicken – und natürlich auch bekommen. Viele Händler halten an Traditionen fest und verschicken Weihnachtspost an die Kunden. Wie das Autohaus Löbau, dessen grau-glänzende Karten sich mehrfach in vorsortierten Briefstapeln wiederfinden. „Das geht schon im November so los und steigert sich im Dezember deutlich mit der Postmenge“, sagt die Post-Modern-Frau.

Eine Erfahrung, die alle Zustelldienste teilen: Bei der großen, gelben Post spüren die Mitarbeiter Weihnachten und das Jahresende ebenso: 10 000 zusätzliche Aushilfskräfte werden laut Post-Sprecherin Tina Birke bundesweit eingestellt, um den jedes Jahr wachsenden Berg mit Sendungen abzuarbeiten. Täglich etwa doppelt so viele Briefe wie im normalen Jahresdurchschnitt tragen die Postboten dann aus. Noch stärker nimmt die Paketflut in diesen Tagen zu – was nicht zuletzt an der wachsenden Lust vieler am Online-Einkauf liegt.

Pakete muss Ruth Dzwonkowski glücklicherweise nicht verteilen. Kataloge, Wurfpost, Zeitschriften, Postsendungen, in denen CDs oder DVDs stecken, aber schon. Ein solches Briefpäckchen hat sie gerade in der Hand, als sie in flottem Schritt die Löbauer Bahnhofstraße abschreitet. Sie steuert zielsicher auf eine junge Frau vor einem Laden zu – und kann ihr die Sendung gleich persönlich in die Hand drücken. „Oh, vielen Dank“, schallt es ihr hinterher. Sie grüßt zurück und ist schon wieder ein ganzes Stück weiter die Straße hinuntergelaufen. „Einige Leute kennt man dann, die meisten sind auch sehr nett“, berichtet die Botin. Sie öffnen ihr Türen, ersparen ihr Umwege – das helfe ungemein.

Wo sich überall in der Innenstadt noch Hinterhäuser oder Briefkästen verbergen, ahnt man kaum. Manchmal stehen keine Namen dran. Manchmal sind die Adressaten weggezogen. „Vieles hab ich mir nach und nach zusammengesucht – oder eben einfach gefragt“, sagt Frau Dzwonkowski und rollt sich wieder ein Gummiband um die Hand, die in grauen, fingerfreien Wollhandschuhen steckt. Wieder ein Päckchen Briefe abgearbeitet. Ihre Hand wandert in die Tasche: nächstes Bündel.

Auch wenn sich das mancher vielleicht schlecht vorstellen kann: Die 60-Jährige mag ihren Job. Und sie ist nicht zimperlich. In der Landwirtschaft und beim Müllunternehmen Altvater hat sie schon gearbeitet, arbeitslos war sie auch. Zeitungen – und jetzt Post austragen, das macht ihr Spaß und ist das beste Fitnesstraining. „Im Sommer bin ich mit dem Fahrrad unterwegs, im Winter in der Innenstadt zu Fuß“, sagt sie. Mit dem Auto vor jede Haustür fahren, bringe nichts. Ihre Kollegen von den großen Paketdiensten haben da oftmals keine Wahl – sie müssen meist mit einem größeren Transporter – fahren. Und dann laden sie mitunter riesige Pakete aus, in denen gerade einmal ein Lippenstift steckt.

Einer junge Frau aus der Löbauer Innenstadt ist genau das passiert: Von einer Bestellung beim Discounter Lidl mit fünf Artikeln wurden fünf Extra-Sendungen. „Das finde ich völlig daneben“, sagt sie. Dass sie online bestellt hat, liege an ihren Arbeitszeiten: Wenn der Supermarkt aufmacht, ist sie schon im Dienst – sodass sie an die günstigen Angebote für ihre vier Kinder nicht rankommt. Eine Lidl-Sprecherin bedauert auf Nachfrage die Einzellieferungen. Das passiere, wenn nicht alle Artikel in einem Lager verfügbar sind. Für die Umwelt ist das wenig hilfreich – aber es sorgt dafür, dass Menschen wie Ruth Dzwonkowski gut zu tun haben.

