HNO-Ärztin sichert Praxis-Nachfolge Bischofswerda behält die Facharzt-Praxis an der Putzkauer Straße – dank einer Regelung in der Familie.

HNO-Untersuchungen (Symbolfoto) wird es in der Facharzt-Praxis an der Putzkauer Straße in Bischofswerda auch künftig geben. © Dirk Zschiedrich

Dr. Heidrun Birner, Fachärztin für Hals, Nase und Ohren in Bischofswerda, übergibt Mitte Januar ihre Praxis an ihre Tochter Evelyn Hüsni. Die erfahrene Medizinerin, die die Praxis vor 25 Jahren eröffnete, zieht sich aus dem Berufsleben aber nicht zurück. Für ein Jahr wird sie noch an der Seite ihrer Tochter in der Bischofswerdaer HNO-Praxis weiterarbeiten. Beide Ärztinnen werden Sprechstunden halten. Praxisinhaberin ab dem 17. Januar ist Evelyn Hüsni. Ihre Mutter werde dann für ein Jahr bei ihr angestellt sein, sagte die 36-jährige Fachärztin.

Evelyn Hüsni ist seit dem Sommer vergangenen Jahres HNO-Fachärztin. Sie arbeitete zunächst in den Helios-Kliniken Pirna. Die Patienten in Bischofswerda kennen sie bereits. Seit Beginn dieses Jahres arbeitet sie in der Praxis ihrer Mutter. Erfahrungen sammelt Evelyn Hüsni darüber hinaus auch in der Bautzener HNO-Praxis der Oberlausitz-Kliniken. (SZ)

