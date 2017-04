Hitzige Lebensfreude Die Radeberger Brauerei und die SZ holen „Spanish Mode“ zu „Bier & Kultur“. Ein furioser Abend!

Die beiden Leipziger Musiker Claudia Wandt und Frank Kaiser brachten Freitagabend jede Menge lateinamerikanische Lebensfreude nach Radeberg. Die Radeberger Exportbierbrauerei und die SZ hatten die beiden in die gemeinsame Veranstaltungsreihe „Bier&Kultur“ eingeladen. © Thorsten Eckert

Wenn sich die Ersten getraut hätten, der Saal hätte getanzt! Einfach ansteckend waren diese Musikalität, dieser Rhythmus, dieses fliegend-leichte Sommergefühl, das diese beiden Vollblut-Musiker da an diesem nasskalten April-Freitag-Abend nach Radeberg ins Conrad-Brüne-Haus der Radeberger Exportbierbrauerei brachten. Brauerei und SZ hatten die Sängerin Claudia Wandt und den Gitarristen Frank Kaiser in die gemeinsame Veranstaltungsreihe „Bier&Kultur“ geholt.

Ein wirklicher Glücksgriff! Denn als Duo „Spanish Mode“ haben sich die beiden Leipziger dem faszinierenden Feuer des Tangos verschrieben, aber erzählen auf ihrer musikalischen Weltreise auch Geschichten, die sie in weitere spannende Rhythmen Lateinamerikas packen. Dass sie diese Musik dabei vor einigen Jahren auch dort aufsaugen konnten, wo sie zu Hause ist, war dabei deutlich zu spüren. Augen zu – und niemand im Saal würde vermuten, dass da zwei Deutsche dieses musikalische Feuer entfacht haben, das jede Menge kribbelnder Funken sprüht. Uns Deutschen wird ja bekanntlich außerhalb der Marschmusik und des Schlagers musikalisch nicht viel zugetraut ... Zu Unrecht, wie Frank Kaiser mit seinem atemberaubend präzisen und doch spielerisch leicht daherkommenden Gitarrenspiel beweist. Einheimischer können es wohl auch die einheimischen Gitarristen an den Stränden Lateinamerikas nicht … Und Claudia Wandt; was für eine Stimme!? Mal rauchig, mal zart, immer wieder kraftvoll hell, ein lebensfroher, scheinbar spielend leichter Sprung über Oktaven-Grenzen hinweg ist das. Und das mit traumwandlerischer Vokabel-Sicherheit von Spanisch, über Französisch bis ins Englische … Und diese ansteckende Fröhlichkeit; über diesem Abend liegt ein Lächeln, das auch deutlich auf den Gesichtern im ausverkauften Brüne-Saal zu sehen ist. Diese zauberhafte Musik ist voller fröhlicher Magie – auch, wenn die Texte mal vom Liebeskummer handeln. Aber so ist das in Lateinamerika nun mal, weiß Claudia Wandt augenzwinkernd um das dort beheimatete stete Wechselspiel von Liebe und Liebeskummer: „Es gibt ja aber zum Glück immer eine Mutter, von der sich die Männer trösten lassen können …“ Aber auch die Damen werden von ihr mit einem ironischen Wink bedacht: „Die Gitarre ist ja weiblich, und schnell mal verstimmt …“, kommentiert sie, wenn Frank Kaiser seine Saiten wieder in die perfekte Stimmung schrauben muss. Bräuchte es im Deutschunterricht jedenfalls mal ein passendes Beispiel, um das Wort Spielfreude praktisch zu erläutern, diese beiden porentiefen Musiker wären perfekt dafür! Und die Radeberger ließen sich dankbar anstecken: sie wippen mit, sie klatschen treffsicher den Takt und sie lassen sich auch nicht lange bitten, mitzusingen.

Faszinierende Entdeckungen

Venezuela, Kuba oder Mexiko – die musikalische Weltkarte ist bunt an diesem Abend! Und es gibt faszinierende Entdeckungen: Einen Tango von Kurt Weill, den er im französischen Exil komponiert hatte. Deutscher Tango, wer hätte das gedacht … Und wer weiß, vielleicht drehte sich an diesem nasskalten April-Abend in der einen oder anderen Wohnung in Radeberg ja auch gleich die neue „Spanish Mode“-CD, die nach dem Konzert durchaus gefragt war? Nicht ausgeschlossen, dass dort dann doch noch getanzt wurde …

Die nächste Ausgabe von „Bier&Kultur“ bestreitet am 22. September Bernd Surholt mit seinem Wilhelm-Busch-Abend für Erwachsene „Helene in Szene“. Vorbestellungen unter 03528 454260 sowie info@radeberger.de

