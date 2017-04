Hitzige Debatte über Parkplatz-Mangel Radebergs OB sieht eine Zukunft mit immer weniger Autos. Das sieht aber nicht jeder so.

Der Parkplatz bei Edeka in Radeberg ist immer gut gefüllt. Auch das hat jetzt zu der neuerlichen Debatte um das Parken in der Innenstadt geführt. © Thorsten Eckert

Dass niemand bereit wäre, für einen Dauer-Parkplatz in Radeberg zu bezahlen, will Thomas Tiebel so nicht stehen lassen. In der Diskussion um den möglichen Bau eines Parkhauses oder zumindest neuer Stellplätze, die Mittwochabend im Stadtrat entbrannt war, nachdem CDU-Abgeordneter Matthias Hänsel klar gemacht hatte, es fehle aus seiner Sicht dringend an Parkplätzen und die Stadtverwaltung solle prüfen, ob ein Parkhaus-Bau nicht letztlich doch noch angegangen werden könnte, in dieser Diskussion hatte Freie-Wähler-Chef Detlev Dauphin erklärt, das Ganze lohne sich nicht, weil kein Radeberger Innenstadtbewohner bereit sei, für einen Parkplatz Geld zu berappen. Thomas Tiebel – Chef der Radeberger Likörfabrik an der Radeberger Hauptstraße – widerspricht vehement: „Regelmäßig fragen bei mir Anwohner nach, ob sie einen meiner Stellplätze neben der Likörfabrik mieten könnten!“ Es gebe sehr wohl Innenstadtbewohner, die Geld für einen Stellplatz ausgeben würden, macht Thomas Tiebel klar. „Viele haben es einfach nur noch satt, abends eine Runde nach der anderen durch die Innenstadt zu drehen, um einen Stellplatz zu finden“, beschreibt er.

Ähnlich geht es den sogenannten Dauerparkern – Leuten, die in der Radeberger Innenstadt arbeiten. Auch sie haben nicht immer die Chance, einen Stellplatz zu finden. Zwar stehen alle Parkplätze in der Innenstadt zwei Stunden kostenfrei zur Verfügung, aber nicht jeder kann sein Auto aller zwei Stunden umparken. Deshalb waren ja auch etliche Betroffene auf die Parkplätze von Lidl und Edeka an der Pulsnitzer Straße ausgewichen. Doch hier hatten sie nun wiederum die Parkplätze für die Kunden zugestellt. So dass nach Lidl nun auch Edeka-Chef John Scheller reagieren musste, wie er vor gut drei Wochen erklärte: „Ich muss jetzt einfach auch auf meinem Parkplatz die zwei Stunden Parkdauer einführen, weil es zunehmend Beschwerden von Kunden gibt, dass sie keine Parkplätze vor meinem Geschäft mehr finden“, so John Scheller. Das Ganze sei also eine Art Notwehr, bedauert er. Und lässt das Ganze nun auch konsequent kontrollieren.

Bürger mitreden lassen

Der Druck auf die Parkplätze wächst also. Auch, weil erfreulicherweise die Innenstadt mehr und mehr zur attraktiven und beliebten Wohngegend geworden ist. Zahlreiche Neubauten sind entstanden, viele leer stehende Häuser sind längst saniert und gut vermietet. Auch hier werden also immer mehr Stellplätze gebraucht. „Und die Vermieter sind ja gesetzlich verpflichtet, Stellplätze anzubieten – ich denke also durchaus, dass auch die bereit wären, Parkplätze in einem Parkhaus oder zumindest auf einem Parkdeck für ihre Mieter zu kaufen oder zu pachten“, ist Likörfabrik-Chef Thomas Tiebel überzeugt.

Auch die CDU-Fraktion hat sich im Nachgang zur Stadtratssitzung auf ihrer Facebook-Seite noch einmal zu Wort gemeldet: „Die in der Sitzung vorgetragenen Gegenargumente überzeugen uns nicht – zumal mit dem geplanten neuen Brunnen auf dem Marktplatz die Parksituation unbedingt mit betrachtet werden muss.“ Es müsse dringend weiter diskutiert werden, findet die CDU. Und fordert ein Gesamtkonzept, „keinen Schnellschuss“. Das hatte auch schon SPD-Fraktionschef Frank Höhme in der Sitzung am Mittwochabend so gesehen: „Wir sollten eine Arbeitsgruppe bilden und die Bürger mitdiskutieren lassen“, hatte er vorgeschlagen. Die Innenstadt brauche ein Parkplatz-Konzept, ist auch er überzeugt.

Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) hatte hingegen darauf verwiesen, dass es in Zukunft wohl immer weniger Autos geben werde. „Das sagen entsprechende Studien – die jungen Leute setzen immer weniger auf ein eigenes Auto“, so der OB. Eine Sicht, die für große Städte sicher zutrifft. Aber auch für Radeberg? Thomas Tiebel könnte sich deshalb eine Lösung vorstellen, „die ja nicht hundert Jahre stehen bleiben muss“, wie er sagt. Warum nicht, so schlägt er vor, eine Art preisgünstiges Parkdeck unterhalb des Sparkassen-Parkhauses an der Pirnaer Straße auf Stahlträgern zu bauen. „Das findet man bei vielen Einkaufszentren – und wenn es nicht mehr gebraucht wird, kann man es einfach demontieren …“

