Hitzeschlacht am Schwedenstein 467 Läufer gingen in Pulsnitz an den Start. Der jüngste Teilnehmer war drei Jahre.

Laufen trotz großer Hitze. © Uwe Soeder

Leichtathletik. Am vergangenen Freitag ging bereits die siebente Auflage des Pulsnitzer Gesundheitslaufs über die Bühne – und diesmal war es wirklich knackig heiß mit Tagestemperaturen von weit über 30 Grad Celsius. Dennoch gab es schon im Vorfeld zahlreiche Anmeldungen. Letztlich machten sich insgesamt 467 Läufer auf den Weg, die verschiedenen Strecken am und auf den Schwedenstein zu meistern. Egal ob Kinder, Erwachsene oder Volkssportler – mit den angebotenen Distanzen über 800 m für die Kleinsten, 2 km, 5 km und 10 km für die älteren Sportler oder 5 km Walking war für jeden etwas dabei. Das zeigte sich auch in der Statistik. Die jüngsten Läufer waren gerade einmal drei Jahre alt, während die Ältesten in der Altersklasse 80+ starteten. Nachdem sie im Vorjahr in Pulsnitz hervorragende Ergebnisse erzielt hatten, waren auch diesmal Läufer aus der polnischen Partnerstadt Zlotoryja angereist. Anna Ficner gewann in 42:40 Min. souverän über 10 km, während Vorjahressieger Maciej Dawidziuk auf dieser Distanz Zweiter wurde. Der Gesamtsieg ging in 33:51 Min. an Robel Tewelde vom OLSV Bautzen. Seine Vereinskameradin Lilli-Marlen Reichwald gewann derweil über 5 km in starken 21:10 Min. Georg Bär (U 18) vom Citylauf-Verein Dresden war in 18:15 Min. der schnellste männliche Läufer auf dieser Distanz. (ck)

