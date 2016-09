Hitzelauf in den Weinbergen 157 Läufer gingen beim Handicaplauf an den Start.

Im Stadion am Heiligen Grund waren Start und Ziel des 29. Meißner Handicaplauf. © Claudia Hübschmann

157 Teilnehmer haben trotz großer Hitze am diesjährigen Handicaplauf in den Weinbergen von Meißen teilgenommen. Auf drei verschiedenen Strecken konnten dabei auch wieder Punkte für den Sparkassen-Cup erlaufen werden. Für Kinder war eine 1-Kilometer-Strecke ausgeschrieben. Hier standen 27 Mädchen und Jungen am Start. Außerdem starteten 45 Läufer und Läuferinnen über die 4-Kilometer- Strecke. Die zehn Kilometer bewältigten 85 Lauffreunde.

Dort wurde auch die Handicapwertung vorgenommen. Vor dem Start wurden von allen Teilnehmern die Körpergröße gemessen und das Körpergewicht ermittelt. Um den Laufkoeffizienten zu ermitteln wurde noch das Alter am Lauftag sowie die Laufzeit herangezogen. Der kleinste Koeffizient aus der Rechnung Laufzeit plus Körpergröße, dividiert durch Alter plus Gewicht war gleichbedeutend mit dem Sieg. Den erkämpften sich bei den Frauen Grit Stich aus Radebeul und bei den Männern Thomas Rex aus Halsbrücke. (dh)

Weitere Sieger

1 km Mädchen: Michelle Reinhardt (SV Elbland Coswig-Meißen); Jungen: Johann Rohm (SV Motor Großenhain)

4 km weiblich: Lisa-Marie Hoffmann (SV Elbland Coswig-Meißen); männlich: Maik-Stanley Dietrich;

10 km männlich: Toni Schurig (SC Riesa); weiblich: Grit Stich (Radebeul)

