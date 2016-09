Hitzealarm in der Yenidze-Kuppel Das Innere wird zur Sauna, Märchenstunden fallen aus. Doch ein Umbau ist nicht möglich.

Seit Tagen misst Rainer Petrovsky Höchsttemperaturen in der Kuppel der Yenidze. Die gefährden sein Geschäft. © Christian Juppe

In der vergangenen Woche hat sich wohl niemand über das Wetter in Dresden beschwert. Der Spätsommer hat Freibäder und Straßencafés noch einmal gefüllt. Selbst Biergartenbetreiber freuten sich über laue Nächte. Auch Rainer Petrovsky ist eigentlich kein Schlecht-Wetter-Fan. Trotzdem ist er erleichtert, wenn es nun endlich kühler wird. Die spätsommerlichen Temperaturen sind für ihn zu einem wirtschaftlichen Problem geworden. „Die Einbußen sind erheblich“, sagt der Geschäftsführer der Firma 1001 Märchen, die in der Kuppel der Yenidze Lesungen, Konzerte und Märchenstunden veranstaltet.

Das Problem: In der Kuppel steigen die Temperaturen auf bis zu 45 Grad. Es ist stickig und heiß, Durchzug gibt es kaum. Schon nach wenigen Minuten steht der Schweiß auf der Stirn. Die geschmückte Märchenkuppel mit den bunten Glasfenstern wird zur Sauna. Klar, im Sommer muss nicht nur er mit weniger Kundschaft rechnen. Wer will schon ins Museum oder in die Konzerthalle, wenn es draußen viel schöner ist. Das gibt auch Rainer Petrovsky zu. Im Sommer hat er eine Auslastung von 50 Prozent, in den Herbst- und Wintermonaten dafür von bis zu 100 Prozent.

Besucherschwund auch 2016?

Nun allerdings zwingt ihn der Sommer zum Schließen. Im vergangenen Jahr blieb die Märchenkuppel das erste Mal im Juli und August geschlossen. So auch in diesem Jahr. Dazu hat der Unternehmer auch in den anderen Monaten an einzelnen Tagen Gäste vertröstet. Im April gab es elf zusätzliche Schließtage, im Juni 13. Im September war bisher an nur fünf Tagen geöffnet. An diesem Sonntag soll wieder gespielt werden. Die Besucherbilanz zeigt die Folgen. Kamen 2014 noch über 13 000 Gäste, waren es 2015 schon 1 500 weniger. Für das laufende Programmjahr wagt Rainer Petrovsky noch keine Prognose.

„Ich hoffe, dass die Stammgäste nun im Herbst und Winter zahlreich kommen“, sagt er. Das würde die Verluste noch abfedern. Dabei weiß der Theaterchef, dass er wohl auch in den kommenden Jahren mit dem Problem leben wird. Eine Klimaanlage gibt es nicht in der Kuppel. Die Lüftungsanlage funktioniert, aber auch sie wälzt nur die warme Luft von draußen nach drinnen. „Wirklich helfen würden größere Fenster“, sagt Rainer Petrovsky. Doch die einzubauen, wird schwierig. So ist heute die Größe der Fensterluken von der Größe der farbigen Glassegmente bestimmt. Vier kleine Fenster gibt es, dazu eine Luke in der Spitze der Kuppel. Diese Öffnungen einfach größer zu machen, geht nicht. Auch, weil die Kuppel unter Denkmalschutz steht.

Vermieter will helfen

Der Besitzer der Yenidze kennt das Problem und will helfen. „Dem Eigentümer ist es ein großes Anliegen, die Yenidze als Spielbetrieb für die 1001 Märchen GmbH zu erhalten“, sagt Susanne Schneider, Sprecherin der Berliner EB Group. Seitdem die Firma die Immobilie übernommen hat, wurde daher auch in die Kuppel investiert. Der Rauch- und Wärmeabzug in der Kuppelspitze ist repariert. An den Fenstern gibt es jetzt Taubenschutzgitter, sodass auch über Nacht gelüftet werden kann. Für einen gesicherten Spielbetrieb im Winter wurde die Fußbodenheizung erneuert.

Größere Arbeiten oder gar eine Kompletterneuerung der Kuppel sind dagegen nicht geplant. Nur damit könnten mehr oder größere Fenster eingebaut werden. „Wir glauben nicht, dass es dadurch kühlere Temperaturen in der Kuppel geben würde“, sagt die Sprecherin. Zudem müsse für diese Umbauten eine Genehmigung vorliegen. Dafür kommt von der Stadt eine Absage. „Da die Kuppel vollständig aus farbigen Ornamentgläsern besteht und diese erhalten bleiben sollen, ist ein Einbau von anderen Fenster-Formaten nicht denkbar“, teilt das Amt für Denkmalschutz mit.

Rainer Petrovsky hofft auf Herbst und Winter. Das schöne Wetter will er nicht madig machen. Über ein paar Grad weniger würde er sich aber freuen.

