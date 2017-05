Hitze trocknet Heide und Elbe aus Das Sommerwetter schürt Feuergefahr und sorgt für Ebbe im Fluss. Fachleuten bereitet das Sorgen.

Das trockene Sommerwetter lässt die Waldbrandgefahr steigen. Auch ein kurzes Gewitter ändert daran nichts, sagt Forstchef Heiko Müller. © René Meinig

Minusgrade in der Nacht, Wärmefeuer im Wein und ungemütlich kalte Maitage: das ist noch keinen Monat her. Damals fürchteten die Winzer, die Spargel- und die Erdbeerbauern den Frost, jetzt beschäftigen sie ungewöhnliche Hitze und anhaltende Trockenheit. In der Heide herrscht Waldbrandgefahr, und die Elbe wird langsam zum Rinnsal.

Wie geht es mit dem Wetter bis zum Wochenende weiter?

Es wird deutlich kühler. Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig rechnet am Mittwoch mit maximal 25 Grad. Und auch das schafft das Quecksilber „nur mit Müh und Not“, liest er aus seinen Wetterkarten. Quellwolken bedecken dabei den Himmel, aber die Sonne kommt immer wieder durch. „Einen ganz netten Frühlingstag“, nennt der Wetterfachmann diese Mischung. Am Donnerstag werden aus den dicken Wolken schließlich „Dekorationsquellwölkchen“, und die Dresdner können mit einem Frühsommertag rechnen. Nachts wird es kühler als in den vergangenen Tagen, um die zehn Grad prognostiziert Engelmann an den Abenden. In den frühen Morgenstunden kann das Thermometer sogar bei nur vier bis sieben Grad stehen.

Kommt jetzt Regen oder bleibt es trocken?

Bis zum Dienstagabend rechnete der Deutsche Wetterdienst im Elbtal mit Unwetter. 35 Liter Regen pro Quadratmeter in einer halben Stunde, Hagel und bis zu 100 Stundenkilometer Wind sind möglich, kündigte er an und berichtete am Nachmittag unter anderem von einem Gewitter bei Dippoldiswalde, das über den Dresdner Südosten ziehen könnte. Die Hagelkörner könnten drei bis fünf Zentimeter groß sein, so die DWD-Experten. „In der zweiten Nachthälfte ist das dann Geschichte“, sagt Engelmann. Dann gibt es nur noch kurze Schauer. Mehr Regen ist auch am Mittwoch und am Donnerstag nicht zu erwarten.

Was bedeutet das für die Waldbrandgefahr?

Heiko Müller, Leiter des Staatsforstbetriebs, rechnet nicht mit einer Entspannung. Für Dresden galt am Dienstag die dritte der fünf Gefahrenstufen. Müller rechnet, dass es dabei bleibt, auch wenn einige Schauer oder gar ein heftiges Gewitter niedergehen. „In zwei Tagen ist nix mehr davon zu spüren“, fürchtet der Forstfachmann. Dann wird es wieder gefährlich für den Wald in Dresden.

Wo ist die Waldbrandgefahr besonders hoch?

Überall dort, wo der Boden sandig ist und Kiefern stehen. Zu den besonders kritischen Gebieten zählt Heiko Müller die Junge Heide, also den Wald in unmittelbarer Nachbarschaft des Heidefriedhofs beiderseits der Moritzburger Landstraße. Dazu gehört auch der Heller, „ein Sanddünengebiet, das sehr rasch austrocknet“, sagt der Chef des Staatsforstbetriebs. Kritisch ist es dann auch auf einer Düne nahe der Heidemühle, die zum Forstbezirk Bühlau gehört. Auch dort wachsen Kiefern. Darüber hinaus macht sich Müller Sorgen um die etwa 20 Hektar Heide, auf denen neue Bäume gepflanzt wurden. „Die brauchen auch Regen.“

Wo hat es in der Heide zuletzt gebrannt?

Im vergangenen Jahr in einem Waldstück direkt an der Radeberger Landstraße. „Die Straße ist problematisch für uns, weil die Leute ihre brennenden Zigarettenkippen während der Fahrt bedenkenlos aus dem Auto werfen“, sagt Heiko Müller. Auch im Gebiet um die Heidemühle brennt es immer wieder. „Dort gibt es viele Parkplätze, da wird auch geraucht“, so der Forstchef.

Droht der Elbe jetzt das nächste Niedrigwasser?

Es sieht nicht gut aus. Der Wasserstand der Elbe ist binnen einer Woche um fast einen halben Meter gefallen. Am Dienstagnachmittag stand er knapp über der 90 Zentimeter-Marke. Karin Bernhard, die Sprecherin des Landesamtes für Umwelt, Geologie und Landwirtschaft (LfULG), zieht einen Vergleich mit üblen Aussichten für die Schifffahrt. „Wir haben eine Situation wie 2015 und 2016. Wenn Niederschläge ausbleiben, stellt sich langsam Niedrigwasser ein.“

Die Fachleute für den Elbepegel rechnen mit einem weiter fallenden Wasserstand. „Kritisch für die Schifffahrt wird es ab 70 Zentimetern“, weiß Bernhard. „Wir haben eine trockene Zeit, und die Flusspegel liegen zurzeit 15 bis 50 Prozent unter dem langjährigen Monatsmittel“. Das kann sich aber auch schnell ändern, warnt die LfULG-Sprecherin. „Das wissen wir aus den Erfahrungen der Hochwasser 2002, 2006 und 2013.

