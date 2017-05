Hitverdächtiges Bierstadtfest Noch sieben Tage, dann beginnt das große Bierstadtfest. Und auch in Sachen Musik geht‘s rund.

Steppenwolf bestreiten das große Abschlusskonzert. © PR

Das Bierstadtfest wird diesmal ein bisschen länger. Gut zwei Stunden nämlich. Da die Stadtparty ja ab sofort immer am ersten Juni-Wochenende steigt, fällt das Fest diesmal zufällig aufs Pfingstwochenende. Damit ist auch am Montag noch Feiertag – also kann Sonntag ein bisschen länger gefeiert werden, freut sich Radebergs Brauerei-Sprecherin Jana Kreuziger. Die Brauerei ist bekanntlich neben Gewerbeverein und Stadt einer der drei Bierstadtfest-Veranstalter und die Brauer präsentieren zudem alljährlich das große Abschlusskonzert. Das läuft diesmal bis 23 Uhr – und bekommt erstmals eine Vorband. So werden sich zunächst ab 19.30 Uhr die Musiker der Bigband des Radeberger Humboldt-Gymnasiums ins musikalische Zeug legen und Filmhits präsentieren. Anschließend lässt es dann Andreas Engel und seiner Band „Steppenwolf“ krachen: Die Profi-Musiker „sind die beste Peter-Maffay-Double-Show und so eng mit Maffay befreundet, dass er Andreas Engel sogar eine seiner Gitarren geschenkt hat, mit der er nun das Konzert bestreitet“, kommt Frank Schröder ins Schwärmen. Seine gleichnamige Veranstaltungsagentur organisiert das Bierstadtfest.

Den Freitagabend bestreitet dabei die Oktoberfest-Band „Fetzngaudi“ – und zum Abendkonzert am Sonnabend wird ab 20.30 Uhr das Pop-Duo „Cora“ Hits wie „Amsterdam“ präsentieren. „Wir arbeiten derzeit an unserem neuen Album, im Sommer soll die erste Single davon herauskommen – mal sehen, ob sie vielleicht schon fertig ist, wenn wir nach Radeberg kommen“, verriet Sängerin Cora jüngst im SZ-Interview. In jedem Fall werden aber Songs des bisher jüngsten Albums „Wunderbar“ von 2015 im Programm sein.

Das Radeberger Bierstadtfest startet am 2. Juni, 19 Uhr mit dem großen Fassbieranstich. Bis Sonntag, 4. Juni wird dann täglich ab 13 Uhr in der Radeberger Innenstadt gefeiert.

www.bierstadtfest.de

