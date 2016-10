Hitlergruß am Fenster Aus seiner Wohnung heraus soll ein Bautzener vorbeilaufenden Nazis seine Sympathie bekundet haben – auf sehr spezielle Weise. Jetzt droht eine Gefängnisstrafe.

© Uwe Soeder

Dutzende Nazis hatten im Januar 2015 in Bautzen gegen die Asylpolitik demonstriert – für einen heute 31-Jährigen könnte das jetzt noch empfindliche Konsequenzen haben. Der Mann, der in Österreich geboren ist und in Bautzen lebt, muss sich am kommenden Mittwoch vorm Amtsgericht verantworten. Er wird beschuldigt, am Rande der Demonstration gleich viermal den Hitlergruß gezeigt zu haben. Allerdings nicht als Teilnehmer des Aufzugs, sondern aus einem Fenster seiner Wohnung hinaus – just in dem Augenblick, als die Rechten vor seiner Nase auf der Karl-Marx-Straße entlangmarschierten. Ihm droht deshalb sogar eine Gefängnisstrafe.

Für das Amtsgericht ist der 31-Jährige kein Unbekannter. Bereits im März 2013 hatte Richter Dr. Dirk Hertle den Mann wegen eines Tattoos zu sechs Monaten ohne Bewährung verurteilt. Der Österreicher hat während des Naziaufmarsches am Maifeiertag 2012 in Bautzen das Zeichen der inzwischen seit mehr als 30 Jahren verbotenen Organisation „Volkssozialistische Bewegung Deutschlands/Partei der Arbeit“ auf seinem Körper präsentiert. Wenige Monate später hatte zwar das Landgericht die Strafe abgemildert und die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Doch die jetzt erhobenen Vorwürfe wegen der Hitlergrüße fallen noch in die damals vom Landgericht angeordnete dreijährige Bewährungszeit.

Als Zeugen sind unter anderem zwei Polizisten geladen, die den gebürtigen Österreicher beim Zeigen der Hitlergrüße an seinem Fenster beobachtet haben wollen. Zudem werden als Beweismittel auch Fotoaufnahmen angeführt. Verhandelt wird die Angelegenheit erneut beim Bautzener Amtsrichter Dr. Dirk Hertle. (SZ/sko)

Gerichtsverhandlung, Mittwoch, 12. Oktober, Amtsgericht Bautzen, Lessingstraße 7, Raum 128.

zur Startseite