Hitlergrüße im Delirium

Es wird wohl eines der Rätsel menschlichen Daseins bleiben, warum Menschen, die mit sich genug zu tun haben, auch anderen sinnlos Arbeit machen. Es ist irrational, aber mit Nutzenerwägungen kann man sich diesen Menschen nicht nähern. Eine 34-jährige Alkoholikerin aus der Neustadt ist so ein Fall.

Am Donnerstag stand sie vor dem Amtsgericht Dresden – sie hat dreimal den Hitlergruß gezeigt. So wurde sie von einem Polizisten am 26. Oktober vor dem Bahnhof Neustadt dabei beobachtet, wo ausgerechnet eine Demo der linken Szene stattgefunden hatte.

Erst im Mai hat wieder ein Polizist die 34-Jährige mit dem ausgestreckten Arm und „Sieg heil“-Rufen erwischt, nachts vor der Scheune. Bei der Personalienklärung bekam der Uniformierte dann noch eine Extra-Vorstellung mit dieser Nazi-Parole. Kein Wunder, dass die Frau, die massiv betrunken war, zum Ausnüchtern im Gewahrsam landete.

Die Frau mit dem Irokesen beschrieb sich als „Gegenteil von rechts“. Sie gab die Taten zu. Sie sei „total frustriert“ und „gestresst“ gewesen. Habe Probleme mit sich, dem Alkohol, ihrem Kind, dass sie nur selten sehe, mit ihrer Betreuerin und nicht zuletzt mit ihren Depressionen. Bei den Taten hatte sie weit über drei Promille Alkohol intus, Werte, bei denen andere sich an nichts mehr erinnern können.

Der Richter verurteilte die Frau zu einer Geldstrafe von 1 800 Euro und riet ihr dringend zu einer Alkoholtherapie. (SZ/lex)

