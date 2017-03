Historisches Hammergut bekommt neue Funktion Der Eigentümer will Ferienwohnungen schaffen. Von seinen Plänen muss er noch das Denkmalamt überzeugen.

In dieses historische Gebäude der Eisenverarbeitung an der Biela soll wieder Leben einziehen. © Kristin Richter

In Bielatal sollen weitere Ferienwohnungen entstehen. Dazu will der Eigentümer des Hammerguts an der Talstraße 32 b ein leer stehendes Wohn- und Stallgebäude umbauen. Der Bauantrag beinhaltet auch den Anbau von Balkonen und Dachgauben. Im Gemeinderat wurde das mit Wohlwollen aufgenommen. Einstimmig wurde das Einvernehmen für das Vorhaben erteilt. „Mit der Sanierung des Gebäudes würde ein weiterer Schandfleck im Ort verschwinden und das Ortsbild positiv beeinflussen“, erklärt Bürgermeister Gebhard Moritz (CDU). Außerdem erhofft sich die Gemeinde, dass nach dem Ausbau noch mehr Touristen ins Bielatal kommen.

Die eigentliche Baugenehmigung erteilt jedoch das Landratsamt. Das ist beim Hammergut aber keine Formsache, denn das Grundstück, das bereits zur Gemarkung Rosenthal gehört, liegt im Außenbereich. „Außerdem ist es als Denkmal gelistet“, erklärt der Bürgermeister.

Das Hammergut – das um den früheren Neidhammer entstand – ist ein Zeugnis alter Industriegeschichte. Die Verarbeitung von Eisen trug wesentlich zur verstärkten Besiedlung im Bielatal bei. So bildete sich um das Hammerwerk Reichstein der gleichnamige Ortsteil. Drei Hammerwerke existierten im 17. Jahrhundert, neben dem Reichstein noch der Neidhammer und der Hammer Brausenstein. Die Gemäuer des dort errichteten Hochofens sind bis heute erhalten. Eine Schautafel erklärt das Baudenkmal.

Für die Gemeinde ist die Nutzung des Baudenkmals für Ferienwohnungen kein Problem. Im Gegenteil. So würde historische Bausubstanz erhalten bleiben. Nun muss der Bauherr nur noch die Fachbehörden des Landratsamts überzeugen, die eine Anhörung zu einer möglichen Baugenehmigung veranlassen können. In der Gemeinderatssitzung fragte Bernd Gottschald (CDU) noch mal nach, ob auch die Zufahrt zum Grundstück über die Biela gesichert sei. „Das ist sie“, antwortete Bürgermeister Moritz.

zur Startseite