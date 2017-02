Historisches Guckloch Ein Bullauge aus Messing begeistert die Besucher des Winterteilemarktes. Doch keiner will es kaufen.

Joachim Hentschke präsentiert das schwere Bullauge aus Messing, das sein Verein vor einem Jahr von einem befreundeten Feuerwehrhistoriker aus Ostfriesland geschenkt bekam und dieses Jahr erstmalig auf dem Winterteilemarkt ausstellte. © Sebastian Schultz

Dieser Fund ist selbst für gestandene Besucher des Winterteilemarktes eine Überraschung. Direkt am Eingang der Sachsenarena sorgt ein Bullauge für staunende Gesichter und zittrige Hände. Die Ausrufe reichen von „geil“ bis „phänomenal“, so mancher Interessent hat die Hand schon am Portemonnaie, lässt es dann aber doch zurück in die Tasche gleiten. 350 Euro für ein Bullauge muss man erst einmal übrig haben.

Tausende Besucher schlenderten am vergangenen Sonnabend von 9 bis 17 Uhr zwischen den Ständen der rund 200 Händler entlang und durchstöberten das Wirrwarr aus alten Teilen nach dem einen Teil, das ihnen in ihrer Sammlung noch fehlt oder das zur Vollendung des aktuellen Restaurationsprojekts beitragen kann. Der Winterteilemarkt für Kraftfahrzeug-Veteranen ist seit Jahren eine feste Größe im Riesaer Veranstaltungskalender, laut Ausrichter Thomas Szymkowiak „der größte Markt seiner Art in Ostdeutschland.“

Entsprechend sorgsam durchforsten die Besucher die unzähligen Kisten mit Kleinteilen für Motor, Getriebe und Interieur. An manchen Ständen gibt es komplette Abgasanlagen zu erwerben, teilweise Türen, Kotflügel oder Motorhauben zu kaufen. Und dann ist da noch das Bullauge am Verkaufsstand der Riesaer Feuerwehrhistoriker.

„Wir haben das Bullauge voriges Jahr von einem befreundeten Feuerwehrhistoriker aus Ostfriesland geschenkt bekommen“, sagt Joachim Hentschke von der Arbeitsgemeinschaft Feuerwehrhistorik Riesa. „Dieser Freund war ein begeisterter Sammler, der uns immer allerlei sonderbare Geschenke mitgebracht hat. Leider ist er vergangenes Jahr verstorben.“ Auch in Erinnerung an ihn stellen die Feuerwehrhistoriker das Bullauge in diesem Jahr zum ersten Mal zum Verkauf aus. „Wir wollten es schon eher mal anbieten, beispielsweise auf einem Nachtflohmarkt, haben uns dann aber stets dagegen entschieden, weil das Bullauge einfach zu schwer für den Trödelmarkt ist“, sagt Joachim Hentschke. Der Winterteilemarkt sei da schon geeigneter.

Tatsächlich zieht das Bullauge aus Messing und Glas hin und wieder nicht nur staunende Blicke, sondern auch ernsthafte Interessenten an. Zu Verhandlungen kommt es trotzdem selten, der Preis schreckt viele Besucher sofort ab. Dabei handelt es sich bei den 350 Euro laut Joachim Hentschke nicht einmal um den historischen, sondern allein um den Materialwert: „Wir kennen den historischen Wert nicht, wir wissen nur, dass das Bullauge wohl aus einer Taucherglocke stammt und aus Messing gefertigt ist.“

Dass es meist nur zu scherzhaften Verkaufsgesprächen reicht, stört Joachim Hentschke nicht. „Es macht mich bereits glücklich, dass wir durch das Bullauge mit den Besuchern ins Gespräch kommen und den ein oder anderen Witz miteinander machen“, sagt der 75-Jährige. „Und vielleicht kommt irgendwann der eine Interessent, der schon lange auf der Suche nach diesem Bullauge ist und es unbedingt haben möchte.“

Für Veranstalter Thomas Szymkowiak keine allzu abwegige Vorstellung: „Unsere Besucher und Händler sind mit Herz und Seele dabei, die sind positiv verrückt.“ Die Leidenschaft aller Beteiligten liegt im Detail; sie kommen zum Winterteilemarkt, weil ihnen das eine Teil zur Vollendung ihres Projekts fehlt. Und vielleicht ist das Bullauge das große, schwere Detail, nach dem ein Sammler seit Jahren sucht.

