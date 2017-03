Historisches Duell zum Jubiläum Am 10. Juni treffen die Footballer der Monarchs im DDV-Stadion auf Kiel. Das erinnert an 2002.

Trainer John Leijten freut sich auf die neue Football-Saison. © robert michael

Große Herausforderungen mochten sie bei den Dresden Monarchs schon immer. Also muss es auch im Jubiläumsjahr des Vereins wieder großes Kino sein. Zum 25-jährigen Klubbestehen laden sich die Sachsen zum sogenannten Jubiläumsspiel 2017 einen der erbittertsten sportlichen Rivalen der letzten Jahre ins DDV-Stadion ein. Die Ostsächsische Sparkasse Dresden richtet als Namenssponsor am 10. Juni das Duell gegen die Baltic Hurricanes aus Kiel aus. Seinen Saisonstart feierte das Team von Trainer John Leijten bereits am 6. Mai daheim gegen Hildesheim.

Das Spiel gegen Kiel knüpft an einen der Meilensteine in der Monarchs-Geschichte an. 2002 feierten die Dresdner mit einem Sieg in der Aufstiegsrelegation gegen eben jene Hanseaten den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Vor 8 360 Zuschauern – noch immer Zuschauerrekord. Seither sind die „Königlichen“, wie sich selbst nennen, nicht mehr aus dem Oberhaus wegzudenken.

Vieles ist in Vorbereitung. Hinter den Kulissen wird in diesen Tagen hart gearbeitet, bereitet das Team der Dresden Monarchs nicht nur die Jubiläumssaison, sondern auch das Jubiläumsspiel am 10. Juni vor. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, zahlreiche Gäste und natürlich ein packendes Aufeinandertreffen zweier alter Rivalen ist an jenem Tag geplant. Ab sofort sind Tickets erhältlich. „Die Monarchs und die Hurricanes kennen sich spätestens seit der Saison 2002 recht gut“, erinnert sich Geschäftsführer Jörg Dreßler. 15 Jahre später wollen die Monarchs daran erinnern. (ald)

