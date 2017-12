Historischer Torbogen bleibt erhalten Bevor die Sanierung beginnen kann, muss einiges aberissen werden. Einiges bleibt aber stehen.

Der Torbogen im hinteren Bereich des Erbgerichts Schöna muss mit saniert werden. © Norbert Millauer

Schöna. Seit Kurzem hat das leerstehende Erbgericht in Schöna einen neuen Besitzer. Dieser hat auch schon dringend notwendige und von der Gemeinde bereits vom Vorbesitzer angemahnte Sicherungsmaßnahmen am maroden erledigt. Vor der eigentlichen Sanierung wird aber erst mal abgerissen. So darf der neue Besitzer den Anbau mit dem Saalaufgang abreißen. Inzwischen ist in der Gemeinde die denkmalschutzrechtliche Anordnung für das Erbgericht angekommen, die den Abriss ermöglicht.

Gleichfalls wurde aber bestimmt, dass der Torbogen bestehen bleibt. „Das hat der neue Eigentümer aber sowieso vorgehabt“, erklärt Bürgermeister Olaf Ehrlich (parteilos). Die Gemeinde hatte eine Zwangsversteigerung der Immobilie erwirkt, weil der alte Besitzer Steuern und Abgaben schuldig blieb. Zudem steht die bröckelnde Fassade direkt an der Hauptstraße und wurde zunehmend als Gefahr eingestuft. 2015 ist das Gebäude in die Denkmalliste aufgenommen worden. (SZ/gk)

