Historischer Ruprechtmarkt lockt nach Ebersbach Von Donnerstag bis Sonnabend gibt es am Spree-Eck im Ortsteil von Ebersbach-Neugersdorf ein volles Programm. Es wird gezaubert, es gibt mittelalterliche Musik und natürlich Leckereien. Was vor Heiligabend sonst noch los ist, steht im sz-veranstaltungskalender.com.

Der 10. Ruprechtmarkt vor einem Jahr lockte trotz Regens viele Besucher an. © Matthias Weber

Immer um den 4. Advent öffnet der Ruprechtmarkt. Diesmal ist der Markt komplett um einen Tag nach vorn verschoben, weil der 4. Advent gleichzeitig Heiligabend ist. Der erste Tag, diesmal der Donnerstag, dient dem geselligen Beisammensein. Der Freitag und Sonnabend sind geprägt von einem Weihnachten um 1890. Viele historische Stände prägen das Bild rund um den Weihnachtsbaum. Auf der Bühne erklingen weihnachtliche und mittelalterliche Lieder. Artisten erstaunen Besucher mit Spitzenakrobatik, Gaukeleien und Feuershows. Stargäste sind diesmal die Flugträumer, eine vielseitige Bühnencompagnie aus Berlin, die unter anderem auf Mittelalterfesten (unter anderem dem Altstadtfest in Görlitz) schon tausende Besucher begeistert haben. Posaunenchor, Drehorgel- und Akkordeonspieler erfreuen die Herzen. Im angrenzenden Rathaus lauscht man Märchen und Geschichten. In kleinen Zirkuszelten basteln Groß und Klein noch letzte Geschenke für die Lieben. Es gibt leckeres Brot, frische Waffeln und Pfefferkuchen, Glühwein, Met und vieles mehr.

Der Ruprechtmarkt ist am Freitag, von 17 bis 23 Uhr, am Sonnabend, von 13 bis 23 Uhr und am Sonntag, von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Das komplette Programm steht unter www.ruprechtmarkt.de.

zur Startseite