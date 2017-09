Historischer Hattrick Peter Sagan holt als erster Radprofi zum dritten Mal in Folge den WM-Titel. Die Deutschen sind so schlecht wie lange nicht.

Die Haare sind viel kürzer, gewonnen hat Peter Sagan aber dennoch. © dpa

Spätestens bei der Siegerehrung auf dem Festplasen in Bergen hatten die norwegischen Radsport-Fans dem großen Triumphator Peter Sagan wieder verziehen. Wie ein Rockstar wurde der Slowake nach seinem historischen Hattrick gefeiert, sogar die deutschen Akteure sprachen voller Bewunderung vom Überflieger des Radsports. „Er ist schon eine Legende. Ich war die ganze Zeit vorne dabei und habe ihn nie gesehen. Ich hatte schon vergessen, dass er mitfährt“, sagt Rick Zabel nach dem neuerlichen WM-Coup im Straßenrennen, und Simon Geschke fügte hinzu: „Er hat hochgepokert, erst zum Schluss war er da. Das ist halt Sagan, er fährt in einer eigenen Liga.“

Nur um wenige Zentimeter besiegte Sagan im Zielsprint den Lokalhelden Alexander Kristoff, erst nach bangen Sekunden waren der Sieg und ein Stück Radsport-Geschichte besiegelt. „Es war nicht einfach. Fünf Kilometer vor dem Ziel dachte ich, der Zug wäre abgefahren. Es ist unglaublich“, sagte Sagan, der das Regenbogentrikot bereits 2015 in den USA sowie im Vorjahr in Katar gewonnen hatte.

Damit gelang dem Kapitän des deutschen Bora-Hansgrohe-Teams bei der WM in Norwegen als erstem Radprofi zum dritten Mal in Serie der WM-Titel, was nicht einmal Eddy Merckx gelang. „Für Alexander war es ein Heimspiel. Es tut mir leid, dass ich den Norwegern ein wenig die Stimmung vermiest habe. Es ist etwas ganz Besonderes für mich“, sagte Sagan, der seinen Sieg dem im Mai verstorbenen italienischen Radprofi Michele Scarponi widmete, der an diesem Montag seinen 38. Geburtstag gefeiert hätte. „Das war eine sehr traurige Geschichte“, meinte er.

Dabei hatte Sagan, neuerdings mit raspelkurzen Haaren statt wallender Mäne, in den letzten Tagen noch über eine Erkältung geklagt. Es reichte trotzdem. Vor mehreren hunderttausend Zuschauern, darunter der norwegische Kronprinz Haakon mit Gattin Mette-Marit, komplettierte nach 267 Kilometern der Australier Michael Matthews das Podium.

Für die deutsche Mannschaft erfüllten sich die vagen WM-Träume dagegen erwartungsgemäß nicht. Stattdessen stand unter dem Strich die größte WM-Pleite seit 21 Jahren. Als bester deutscher Fahrer erreichte Simon Geschke als 20. das Ziel. „Ich habe es noch mit einem Sprint versucht, aber mit meinen 62 Kilogramm hat mir das nicht in die Karten gespielt“, sagte der Berliner.

Das Team hielt sich an die ausgegebene Taktik und fuhr zunächst sehr verhalten, um möglichst viel Energie zu sparen. Auf den letzten beiden der insgesamt elf Schleifen auf dem 19,1 Kilometer langen Rundkurs nahm die Intensität des Rennens immer weiter zu. Das krankheitsbedingte Fehlen des als Kapitän vorgesehenen John Degenkolb konnte keiner ernsthaft kompensieren. Damit war die deutsche WM-Pleite perfekt. Bei der WM 1996 in Lugano hatten letztmals die deutschen Akteure in den vier Eliterennen der Männer und Frauen die Podestplätze verpasst.

In der Endabrechnung war der enttäuschende neunte Platz des entthronten Zeitfahr-Weltmeisters Martin im Rennen gegen die Uhr noch das beste Ergebnis. „Es ist sicherlich eine Momentaufnahme. Aber dass man in Panik verfällt, ist nicht notwendig“, sagte BDR-Sportdirektor Patrick Moster und erinnerte an die guten Ergebnisse in Doha vor Jahresfrist.

Zu einer Schlüsselstelle in der Schlussrunde wurde der Salmon Hill, ein 1,5 Kilometer langer und im Schnitt 6,4 Prozent steiler Anstieg. Der Angriff des Franzosen Julian Alaphilippe, dem zunächst lediglich der Italiener Gianni Moscon folgen konnte, verpuffte letztlich aufgrund der zu großen Distanz zum Ziel. Nach dem Zusammenschluss fiel die Entscheidung auf den letzten Metern. Sagan positionierte sich clever am Hinterrad des Norwegers Kristoff, der zu lange im Wind sprintete und vor dem Zielstrich noch abgefangen wurde.

Die Gastgeber hatten sich dennoch ein Extralob verdient. Am Straßenrand sorgten sie für Volksfeststimmung und bildeten einen lautstarken Gegenentwurf zur tristen Wüsten-WM 2016 in Katar. „Die Stimmung ist genial“, schwärmte Norwegen-Fan Martin. Und auch das Wetter spielte mit. In der regenreichsten Stadt Europas – bis zu 270 Tage im Jahr regnet es – schien am Sonntag sogar die Sonne.

Das gute Wetter passte so gar nicht zum Abschneiden der deutschen Akteure. Insbesondere die deutschen Frauen enttäuschten auf ganzer Linie. Ex-Weltmeisterin Lisa Brennauer hatte am Samstag als Beste den 42. Platz belegt und dabei noch nicht einmal den Anschluss zum Hauptfeld halten können. So war Nachwuchshoffnung Lennard Kämna der einzige Lichtblick im deutschen Team. Der 21-Jährige belegte im Straßenrennen der U 23-Klasse den zweiten Platz, nachdem er schon im Mannschaftszeitfahren der Profiteams mit Sunweb den Titel geholt hatte.

Degenkolb ist dagegen offensichtlich ernsthafter krank als vermutet. Sein amerikanisches Team Trek-Segafredo gab am Wochenende bekannt, dass der 28-jährige gebürtige Geraer für eingehende Untersuchungen an Herz und Lungen in ein Krankenhaus eingewiesen worden sei. Seine Atemwegsprobleme hätten sich nicht wesentlich verbessert. (dpa, mit sid)

