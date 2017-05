Historischem Gebäude droht der Abriss Das Haus am Schlossberg 7 ist laut einem Gutachten nicht zu retten. Das sorgt bei einigen Stadträten für Entsetzen.

vDer Fachwerkbau am Schlossberg 7 in Leisnig ist nicht mehr zu retten. Zumindest wird das in einem Gutachten so bestätigt. © Dietmar Thomas

Das Gebäude am Schlossberg 7 gehört zu den markantesten der Leisniger Altstadt. Doch sein Zustand ist bedenklich. Vom Dach haben sich Ziegel gelöst. Deshalb steht seit geraumer Zeit eine Absperrung vor dem Haus. Die Wände drohen einzustürzen.

Stadträtin Elgine Tur de la Cruz (Die Linke) hat den Zustand des Hauses in der jüngsten Stadtratsitzung kritisiert. Bauamtsleiter Thomas Schröder antwortete, dass die Stadt den Fall an das Landratsamt übergeben hat. In dem Haus hätten die Wände durch ständig eindringendes Wasser keinen Halt mehr. Es sei ein Gutachten erstellt worden. „Das Haus Schlossberg 7 in Leisnig ist nicht mehr zu retten. Das bestätigt das durch die Landkreisverwaltung in Auftrag gegebene Gutachten“, sagte Cornelia Kluge, Pressereferentin des Landratsamtes Mittelsachsen. Nunmehr seien die Eigentümer durch die Bauaufsichtsbehörde aufgefordert zu handeln. „Sollte die Aufforderung nicht zum Erfolg führen, kann auch nach entsprechender Festsetzung die Ersatzvornahme durch die Landkreisverwaltung zur Anwendung kommen. Diese geht dann zulasten der Eigentümer“, so Kluge weiter.

Elgine Tur de la Cruz will sich aber mit einem Abriss des Gebäudes nicht abfinden. „Das Haus ist eine Besonderheit im Altstadtensemble. Bei seinem Abriss würde im Bereich Niedertor ein großes Stück historisches Leisnig fehlen“, so die Stadträtin. Sie sei schon von mehreren Bürgern auf den Zustand des Hauses angesprochen worden. „Der einhellige Tenor war, dass versucht werden sollte, so viel wie möglich zu retten“, sagt Tur de la Cruz. Im Moment seien das lose Gespräche. „Wir haben kein Nutzungskonzept in der Tasche.“ Tur de la Cruz fordert, dass mit dem Eigentümer Verbindung aufgenommen wird. Sie weiß aber auch, dass der Stadtverwaltung die Hände gebunden sind. Doch vielleicht lässt sich nach einem Gespräch mit dem Eigentümer noch eine Lösung finden, hofft sie.

