Historische Story neu interpretiert In den Landesbühnen haben Schüler ihre Interpretationen zum Thema „Auswandern und Ankommen“ vorgestellt.

Uwe Richter hat die Graphic Novel gezeichnet. © Landesbühnen Sachsen

Unruhig sitzen die Schüler auf den Sitzen der Studiobühne der Landesbühnen Sachsen. Gleich werden sie das vorstellen, was sie sich über längere Zeit erarbeitet haben. Die Klasse 9.4 aus dem Gymnasium Coswig hatte im Unterricht das Thema des Theaterstücks „In Gottes eigenem Land“, welches derzeit von den Landesbühnen gespielt wird, in zwei Workshops neu interpretiert.

In anderthalbstündigen Treffen haben sie sich mit dem Stoff des Theaterstückes, das sich um Auswanderung und Religion im 18. Jahrhundert dreht, auseinandergesetzt und selber überlegt wie sie diesen in der heutigen Zeit darstellen können.

Entstanden sind zwei komplett verschiedene Theaterstücke rund um die Themen Religionen und Fremdsein.

Im ersten Stück geht es um die drei Hauptreligionen, welche von verschiedenen Menschen dargestellt werden. Mit Klischees haben die Schüler eine Szene erstellt, in der die unterschiedlichen Trinkgewohnheiten in einer Bar gezeigt werden. Der Barkeeper hat hierbei die Rolle des Streitschlichters beziehungsweise des Gottes, der am Ende den Konflikt zwischen den Religionen beendet.

Beim zweiten Stück liegt das Hauptthema auf dem Fremdsein und darauf, wie es ist, seine eigene Kultur in sein neues Leben zu integrieren. Die Jugendlichen zeigen das am Beispiel eines Waldes, der abgeholzt wird und einem Mädchen, welches ihren Lieblingsbaum rettet und mit ihm flüchtet.

Der Baum steht für das verwurzelte Wissen ihrer Heimat. Als das gleiche Problem, das sie zur Flucht bewegt hat, sie schließlich in ihrer neuen Heimat wieder heimsucht, macht sie sich dagegen stark.

Nach der Präsentation der Schüler stellten Landesbühnen-Intendant Manuel Schöbel und Uwe Richter, vom Grafikbüro Stulle&Bemme eine aus dem Theaterstück „In Gottes eigenem Land“ entstandene Graphic Novel vor. Auf den 90 Seiten des Buches können die Schüler die Geschichte von Heinrich Melchior Mühlberg, der 1742 nach Pennsylvania kam, um den evangelisch lutherischen Glauben zu verbreiten, in einer Art Comic nachlesen.

Als Graphic Novel bezeichnet man im Übrigen ein komplexeres Comic in Buchform, weswegen sich diese auch meist eher an Erwachsene richten.

