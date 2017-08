Historische Steine sanieren Der eine war schon verschüttet. Der andere wurde gestohlen. Die Gemeinde verwahrt sie an geheimen Orten auf, um sie zu erneuern. Bald soll es soweit sein.

An einem geheimen Ort zeigt Lampertswaldes Bürgermeister Wolfgang Hoffmann die Wegweisersäule, die vor ein paar Jahren gestohlen und im vergangenen Herbst zum Glück wiedergefunden wurde. Deutlich zu erkennen ist die Inschrift Weißig. © Klaus-Dieter Brühl

Nein, verraten werden soll es nicht, wo die beiden historischen Steine zurzeit liegen. Der Lampertswalder Bürgermeister Wolfgang Hoffmann will Kunstdieben keine Chance geben. Immerhin ist einer der beiden Steine schon einmal gestohlen worden. Es handelt sich dabei um eine Wegweisersäule aus Sandstein. Sie stand ursprünglich zwischen Brockwitz und Krauschütz, am nördlichen Waldrand des Niederraschütz. „50 Jahre sind dort die Russen mit ihren Panzern entlang gefahren, und nichts ist passiert“, sagt Hoffmann. „Und dann wird der Stein geklaut.“

Allerdings sehr viel später, als die letzten russischen Panzer 1994 Deutschland verließen. Vermutlich zur Weihnachtszeit 2013 entwendeten Unbekannte die Wegeweisersäule, die aus dem Jahr 1845 stammt. Diese Jahreszahl ist noch relativ gut zu lesen, wie auch die Ortsnamen Weißig und Brockwitz. Unter ihnen sind Richtungspfeile eingemeißelt worden. Schön anzusehen und vielleicht gerade deshalb für Diebe interessant.

Der Lampertswalder Fleischer Thiel, der Anfang 2014 mit dem Fahrrad an der Stelle vorbei kam, stellte das Fehlen der Wegmarkierung fest. Die Polizei wurde gerufen. Die Gemeindeverwaltung setzte sogar 100 Euro Belohnung für sachdienliche Hinweise aus.

Knapp drei Jahre später, im Herbst 2016, fand ein älteres Ehepaar die vermisste Wegweisersäule beim Spaziergehen. Nur wenige Kilometer vom ursprünglichen Standort entfernt. Die Diebe hatten den etwa ein Meter langen Stein achtlos in das kleine Wäldchen an der Fasanerie Schönfeld, nahe der Autobahn A13, geworfen. Am unteren Ende ist er abgebrochen worden. Nicht nur Bürgermeister Hoffmann ärgert sich über den skrupellosen Umgang mit dem für seine Gemeinde so historisch wertvollen Wegweiser. Auch Frank Schoppe, der ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger Lampertswaldes, hält den Diebstahl solcher Wegsteine für eine Schandtat. „Das sind alles kleine Kulturdenkmale“, sagt er.

Dazu zählt er erst recht den Viertelmeilenstein, den Bürgermeister Hoffmann ebenfalls an einem geheimen Ort aufbewahren lässt. Dieser Stein ist älter als die Wegweisersäule und stammt aus der Zeit August des Starken, als der Kurfürst den Skassaer Pfarrer und Kartograph Adam Friedrich Zürner (1679 – 1742) damit beauftragte, Sachsen zu vermessen. Zürner errichtete entlang der Poststraßen ein Netz aus Postmeilensäulen, zu dem auch zahlreiche Halb- und Viertelmeilensteine gehörten.

Der Lampertswalder Viertelmeilenstein stand einst auf der Mühlbacher Kreuzung, wo sich heute der Kreisverkehr am Kronospan-Werk befindet. „Der Stein ist arg misshandelt worden“, sagt Hoffmann. In den 70er Jahren wurde er sogar verschüttet. Er wurde zum Verfüllen einer ausgedienten Drei-Kammer-Kläranlage missbraucht. Bagger haben den Stein stark beschädigt. „Man kann ihn leider nicht mehr sanieren“, so der Lampertswalder Bürgermeister.

Aber die Gemeinde hat den Viertelmeilenstein noch nicht verloren gegeben. Sie will von ihm ein originalgetreues Duplikat anfertigen lassen. Seit einiger Zeit steht Hoffmann deshalb in Kontakt mit dem Großenhainer Steinmetz- und Steinbildhauermeister Frank Witschel. Er soll auch die wiedergefundene Wegweisersäule sanierten. Auch auf ihr sind tiefe Kratzer zu sehen.

Momentan gebe der Lampertswalder Haushalt die nötigen Finanzen her, die beiden historischen Stein zu erneuern bzw. zu kopieren. Möglich gemacht hat das einmal mehr die Kronospan GmbH Lampertswalde. Der hiesige Laminathersteller habe wieder mal eine größere Summe Gewerbesteuer gezahlt. Mindestens bis 2019 behält Lampertswalde den Status „reiche Gemeinde“. – Das ist oft ein Fluch, in diesem Fall aber ein Segen.

Im Gemeindegebiet gab und gibt es mehrere Wegsteine. Sie werden auch im Buch „Großenhainer Pflege“ der Reihe „Landschaften in Deutschland – Werte der deutschen Heimat“ erwähnt. Dort wird die Niegerodaer Säule sogar auf der Buchrückseite abgebildet. Der 2014er Großenhainer Stadt- und Landkalender widmete den Wegesäulen gleich mehrere Fotoseiten. „Diese bedrohten Kleindenkmale bedürfen neben anderen auch unserer besonderen Aufmerksamkeit“, so die Herausgeber.

Auch Richtung Hirschfeld soll es weitere solcher Wegzeichen geben. Erstaunlicherweise wurde in Priestewitz an der Gemeindeverwaltung eine Säule im alten Stil neu erstellt, die den Niegerodaer Wegesäulen in der Form gleicht.

zur Startseite