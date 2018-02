Historische Maschinen locken nach Roßwein Der Dampfmaschinenverein zeigt zum ersten Mal seine Neuanschaffung. Doch die ist noch nicht komplett.

Rainer Lantzsch leitet den Wiederaufbau der Lengenfelder Dampfmaschine. Es ist die zweite im Haus der ehemaligen Tuchmacherinnung in Roßwein. Rund 6 000 Arbeitsstunden haben die Dampfmaschinenfreunde schon investiert. © Dietmar Thomas

Roßwein. Transmissionsriemen surren. In das gleichmäßige Stampfen der Maschinenkolben mischt sich Motorenlärm. Es riecht nach Schmieröl. Im Gebäude der ehemaligen Tuchmacherinnung in Roßwein an der Stadtbadstraße zeigt der Dampfmaschinenverein der Öffentlichkeit, was er seit seiner Gründung im Mai 2006 geschaffen hat. Anlass dafür ist das traditionelle Maschinenhausfest. In diesem Jahr ist es bereits das siebte.

Zu sehen gibt es neben verschiedenen kleinen Dampfmaschinenmodellen, historischen Technikbüchern, verschiedenen Plänen, Werkzeugen, Fotos und anderen Dingen auch die Hanomag und die Lengenfelder Dampfmaschine. Während die Hanomag mit Dampf aus einem Sulzberger Dampfkessel von 1913 angetrieben wird und voll in Aktion zu sehen ist, kann die Lengenfelder nur im Ruhezustand besichtigt werden. Für ihren Betrieb fehlt ein Frequenzrichter. Der ist nötig, um die Maschine mit einem Elektromotor anzutreiben. „Wir machen außerhalb der öffentlichen Veranstaltungen auf Anmeldung auch Führungen für Studenten und andere technisch Interessierte“, sagt der Vereinvorsitzende Dieter Kranz. „Um den Besuchern die Lengenfelder Dampfmaschine in Betrieb zu zeigen, rüsten wir sie vorerst mit einem Elektroantrieb aus. Später soll sie auf Dampfantrieb umgestellt werden.“

Die geschenkte Dampfmaschine

2012 erhielt der Verein die Lengenfelder Dampfmaschine von Frieder Pfand geschenkt. Pfand hatte in Lengenfeld im Vogtland eine Filztuchfabrik. Sie trieb in seiner Fabrik Textilmaschinen an. Weil er erfahren hatte, dass es in Roßwein einen Dampfmaschinenverein gibt, rief er beim Verein an und fragte, ob er sich für solch eine Maschine interessiert. Die Vereinsmitglieder besichtigten die Dampfmaschine vor Ort und sagten zu. Weil sie schon einen Kessel hatten, nahmen sie von Frieder Pfand nur die Maschine. Da sie aus Lengenfeld stammt, wird sie von den neuen Roßweiner Eigentümern fast liebevoll „die Lengenfelder DM“ genannt.

Im Juli 2012 holte der Verein das historische Gerät mittels Kran und Schwerlasttransporter nach Roßwein. Die Vereinsmitglieder brachten es in Einzelteilen unter. Seitdem werden diese unter der Leitung von Rainer Lantzsch vom Verein restauriert. Unter anderem gossen sie ein Fundament und fertigten einen Grundrahmen. Dann stellten sie die Dampfmaschinenteile im vergangenen Jahre wiederum mithilfe schwerer Technik auf. Rund 6 000 Arbeitsstunden haben die Vereinsmitglieder bisher allein für diese Maschine aufgewendet. Zum Dampfmaschinenfest am 5. und 6. Mai 2018 soll sie wieder in Betrieb gehen. Einen Frequenzrichter hat der Verein schon in Aussicht. Für den sorgt Harry Freiberg aus Limmritz. Freiberg ist Elektromeister und Ehrenmitglied des Roßweiner Dampfmaschinenvereins.

Was die Lengenfelder Dampfmaschine von der Hanomag unterscheidet, ist, dass Erstere eine Tandem-Zylinder-Verbundmaschine ist. Das heißt, sie arbeitet mit zwei Zylindern. Die Lengenfelder dagegen ist eine Heißdampfgegendruck-Dampfmaschine mit nur einem Zylinder. „Es ist eine Kondensatmaschine“, so Kranz. „Sie hat einen Proell-Regler. Der ist nach Professor Dr. Richard Proell von der TU Dresden benannt. Er dient dazu, dass die Maschine unabhängig von der Belastung immer mit gleichmäßiger Drehzahl läuft. Für Vorführungen wird die Leistung abgemindert.“

Mario Weber aus Weinböhla war schon mehrfach in Roßwein. „Mich interessiert, was der Verein macht.“ Weber selbst repariert Dampfloks. Zum ersten Mal schaut sich Egon Reiser aus Hainichen die Maschinen an. „Ich bin technisch interessiert und will sehen, wie die Dampfmaschine läuft.“

Die Lengenfelder Dampfmaschine wurde 1931 von der Firma Hoffmann & Zinkeisen in Zwickau gebaut. Der Sulzberger Dampfkessel, der bisher nur die Hanomag betreibt, ist ein technisches Denkmal und deutschlandweit einmalig.

Weitere Termine: 5./6. Mai Roßweiner Dampftage sowie 8./9. September Präsentationen zum Denkmaltag.

www.dampfmaschine-rosswein.de

