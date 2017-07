Historische Leuchten werden rekonstruiert Auch der Heimat- und Förderverein Neuhirschstein will die Vorhaben unterstützen.

Das Schloss Hirschstein. © Robert Michael

Die Sanierungsarbeiten in der Eingangshalle des Schlosses Hirschstein gehen zügig voran. So wurde inzwischen an den Wand- und Deckenflächen der geschädigte Putz ausgewechselt und ein erster Anstrich vorgenommen. Die Tür- und Fensterrahmen wurden nach der Aufarbeitung wieder eingebaut. Zu 80 Prozent sind die Bleiglasfenster instand gesetzt worden. Der Wiedereinbau der Fußbodenfließen ist abgeschlossen bis auf die Bereiche im Türschwellenbereich. Nach dem Einbau der aufgearbeiteten Türen werden diese Bereiche fertiggestellt. Derzeit führt ein Steinmetz erforderlich Sandsteinarbeiten aus. Durch den Restaurator wird die abgestimmte monochrome Farbfassung der Raumschale in hellerer Ausführung hergestellt.

Langfristig wird eine Rekonstruktion der historischen Leuchten für die Eingangshalle angestrebt. Dies wird vom Landesamt für Denkmalpflege unterstützt. Auch der Heimat- und Förderverein Neuhirschstein hat Unterstützung für das Projekt signalisiert. (SZ)

