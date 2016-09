Historische Kneipen-Tour Wegen großer Nachfrage geht es beim SZ-Geschichtsrundgang erneut auf Tour zu historischen Gaststätten. Mit neuen Episoden!

Regionalhistoriker Hans-Werner Gebauer lädt wieder ein. © Thorsten Eckert

Weil der Ansturm bei zwei vorangegangenen Rundgängen zu verschwundenen Gaststätten so riesig war, gibt es nun einen dritten Teil. Denn nachdem bereits die Gaststätten entlang der Haupt- und im Bereich der Pulsnitzer Straße „unter die Lupe genommen“ wurden, lädt Regionalhistoriker Hans-Werner Gebauer am 23. September nun zum Rundgang zu historischen Gaststätten zwischen Pillnitzer und Röderstraße ein. Und auch hier gibt es eine Menge spannender Episoden zu erzählen, verrät er. Treffpunkt ist 19 Uhr an der Eisenbahnbrücke Schillerstraße. Ziel ist traditionell die Gaststätte „Papperlapapp“ in der Röderstraße, wo Hans-Werner Gebauer seinen beliebten Abschluss-Vortrag halten wird. Und wo es neben Historischem dann auch einen für die damalige Zeit kneipentypischen Imbiss samt Getränk gibt. In der Bierstadt natürlich ein Bier. Ein einheimisches Pilsner selbstverständlich.Karten für den SZ-Geschichtsrundgang zum Preis von 9,99 Euro sind noch in der Radeberger SZ-Redaktion, Hauptstraße 4 sowie in der Gaststätte „Papperlapapp“ erhältlich. (SZ)

Treffpunkt zum nächsten SZ-Geschichtsrundgang ist am Freitag, dem 23. September, um 19 Uhr an der Eisenbahnbrücke Schillerstraße.

zur Startseite