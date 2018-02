Historische Karten und Luftbilder online

Für dieses Foto haben wir die aktuelle Karte für Geierswalde mit der Vorkriegskarte überblendet. Skado ist noch da – eine Reise durch 100 Jahre Lausitz. Foto: US

Man steht am Ufer des Geierswalder Sees oder des Scheibe-Sees und fragt sich, wo denn nun genau die Orte Skado und Scheibe einst standen, wie hier einst die Straßen verliefen. Manches kann man erahnen, anderes bleibt unvorstellbar. Doch genau dieser Vergleich ist online jetzt möglich. Möglich macht es der Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (Geosn). Auf der Internetseite kann der Betrachter historische Karten von Sachsen aus den Jahren 1781 bis 2001 miteinander vergleichen. Mithilfe eines Schiebereglers, auf Englisch Slider, können jeweils zwei ausgewählte Karten überblendet werden. Den Grad der Überblendung bestimmt man selbst. Zur Orientierung steht auch eine recht aktuelle Karte bereit. Diesen Service hat der Staatsbetrieb zudem für historische und aktuelle Luftbilder entwickelt. Beide sind kostenfrei. Die eingestellte Karte oder das Luftbild kann gespeichert und als Link weitergeschickt werden.

Für die Region um Hoyerswerda sind leider die Meilenblätter aus der Zeit 1781-1810 nicht verfügbar. Also geht die Zeitreise bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhundert zurück. Die Messtischblätter sind grob in die Zeit 1908-1945 datiert. Die für den Bereich Hoyerswerda stammen aus den späten 1930er-Jahren, erkennbar an den eingedeutschten Namen etlicher Dörfer, wie zum Beispiel Elsterhorst statt Nardt und Runddorf statt Keula. Diese Umbenennungen, die nach dem Krieg wieder rückgängig gemacht wurden, galten auf Erlass ab 9. Januar 1937. Dennoch sind zu dieser Zeit die meisten Tagebaue der Region, wenn man von der Grube Werminghoff (heute Knappensee) und der Grube Erika (heute Lugteichgebiet) mal absieht, noch nicht aufgeschlossen gewesen. Daher kann man sich anschauen, wie die Gegend einst aussah. Man sieht den genauen Verlauf der Petershainer Bahn zwischen Hoyerswerda und Bluno, kann Groß Partwitz verorten – eine Zeitreise. Allerdings sind zuweilen die alten Karten nicht genau identisch mit den aktuellen. Wenn man beispielsweise in Hoyerswerda genau schauen will, wo denn nun exakt die alten Elsterarme entlangführten, dann ist die alte Karte doch nicht deckungsgleich mit der neuen. Man muss schon etwas genauer hinschauen.

Aber auch die jüngere Stadtgeschichte ist sehr gut nachvollziehbar. Man kann durch das Übereinanderlegen der Karten Hoyerswerdas sehr gut sehen, wie es östlich der Schwarzen Elster vor dem Krieg aussah, die Maximalbebauung Ende der 1980er-Jahre ist einblendbar, dann der Zustand Mitte der 1990er-Jahre nach Einweihung des Lausitz-Centers und des Johanneums, aber vor dem Beginn des Abrisses Tausender Wohnungen. Hoyerswerda und die Lausitz im Wandel – hier ist es erlebbar.

