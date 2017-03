Historische Glockenfotos aufgetaucht Eine Radebeulerin findet wertvolle angegilbte Aufnahmen zu Radebeuler Glocken und übergibt sie dem Stadtarchiv. Eine Täuschung wird aufgeklärt.

Sind das die Bronzeglocken der Lutherkirche beim Abtransport, um sie für die Rüstung im Ersten Weltkrieg einzuschmelzen? Eine Radebeuler Rentnerin hat die Fotos gefunden und diese Vermutung geäußert. © Stadtarchiv Radebeul Sind das die Bronzeglocken der Lutherkirche beim Abtransport, um sie für die Rüstung im Ersten Weltkrieg einzuschmelzen? Eine Radebeuler Rentnerin hat die Fotos gefunden und diese Vermutung geäußert.

Mit Fuhrwerken der ehemaligen Radebeuler Transportfirma Hörnig & Barth wurden die Glocken zwischen Bahnhof und Kirche transportiert.

Annette Karnatz, Radebeuls Leiterin des Stadtarchivs, fasst die fast 100 Jahre alten Fotos nur vorsichtig mit Handschuhen an. „Vor wenigen Tagen hat eine nicht genannt sein wollende, ältere Dame aus Radebeul die beiden Aufnahmen ins Stadtarchiv gebracht“, sagt sie.

Die angegilbten Schwarz-Weiß-Fotos zeigen Historisches für die Stadt Radebeul: Ein Pferdefuhrwerk ist auf einem zu sehen, auf dem zweiten, wie mit dem Fuhrwerk Glocken vor eine Kirche gefahren werden. An dem Mauerwerk der Kirche ist zu erkennen, dass es sich um die Lutherkirche handelt.

Annette Karnatz: „Die Bürgerin hat sich gemeldet, nachdem ich im März-Amtsblatt unter der Überschrift ‚Vom Schicksal der Bronzeglocken in Radebeul ...‘ das neue Buch zu Glocken und Turmuhren in der Stadt angekündigt habe.“ Auf den Fotos habe die Dame den Abtransport der Bronzeglocken von der Lutherkirche vermutet.

Der Radebeuler Glockensachverständige Rainer Thümmel hat in seinem mit dem Fotografen Klaus-Peter Meißner gerade veröffentlichen Buch beschrieben, wie zu Rüstungszwecken auch Radebeuler Glocken abtransportiert und zur Kupfergewinnung eingeschmolzen wurden. Eine auf dem Foto deutlich erkennbar glänzende Glocke vermittelt auch den Eindruck, als sei es eine Bronzeglocke.

Inzwischen hat sich die Stadtarchiv-Chefin mit Rainer Thümmel, dem ehemaligen Glockensachverständigen der evangelisch-lutherischen Landeskirche, die Fotos angeschaut. Und der Experte musste die bisherige Annahme korrigieren. Drei Glocken, die am 19. Dezember 1890 in Dresden gegossen worden waren, gehörten zum Geläut der Lutherkirche. Am 8. und 9. Juni 1917 wurden zwei der Glocken im Turm abgenommen und dort oben zerschlagen. Die Glockenscherben sind am 14. Juni 1917 zur Schmelze eingeliefert worden. Für die Glockenscherben erhielt die Kirchgemeinde eine Entschädigung von 8 206 Reichsmark. Die dritte Glocke wurde 1921 an die Kirchgemeinde Fremdiswalde bei Grimma verkauft und dort 1941 ebenfalls zu Rüstungszwecken beschlagnahmt und eingeschmolzen.

Thümmel: „Auf den Fotos sind drei heile Glocken zu sehen. Das können also nicht die Bronzeglocken beim Abtransport 1917 gewesen sein.“ Der Glockenfachmann ist sich sicher, dass die Aufnahmen den Antransport der neuen eisernen Hartgussglocken zeigen und die Fotos 1921 entstanden sein müssen. Das passt auch mit dem Verkauf der nicht 1917 abgenommenen dritten Glocke zusammen. Die allerdings, weil nicht passend zu Eisenglocken, in dem Jahr verkauft wurde.

Die Eisenhartgussglocken erwiesen sich schließlich über die folgenden Jahrzehnte als ungeeignet. Im stählernen Glockenstuhl aufgehängt, übertrugen sich die Schwingungen direkt ins Mauerwerk und führten zu Schäden. 2007/08 entschied sich die Gemeinde, wieder Bronzeglocken gießen zu lassen. Auch ein Eichenholzstuhl, der die Schwingungen dämpft, wurde für das neue Geläut gezimmert. Neue Schallläden sind in den Turm eingebaut und heute ist das Glockengeläut für die Öffentlichkeit gut und sicher begehbar, schreibt Rainer Thümmel in seinem Buch „Glocken und Turmuhren in Radebeul – Klänge, die das Leben begleiten“.

Von dem am 14. März erschienenen 86-seitigen Band sind inzwischen über 200 Exemplare verkauft worden, weitere seien bereits bestellt, so die Stadtarchivarin. Die begrenzte Auflage von 2 000 Büchern gibt es in den Radebeuler Buchhandlungen, der Tourist-Information und im Stadtarchiv.

Die Fotos, welche die Radebeulerin samt ihren Informationen im Stadtarchiv abgegeben hat, sind inzwischen digitalisiert und können von Besuchern angeschaut werden. Annette Karnatz: „Möglicherweise haben ja ältere Einheimische noch weitere historische Aufnahmen zu den Glocken und Turmuhren unserer Stadt.“

