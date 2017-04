Historische Garderoben werden zum Klassenzimmer Im Zschonergrundbad sollen Kinder nicht nur Schwimmen, sondern auch einiges über Kräuter lernen können.

Katrin Brusch ist beim Umbau der historischen Holzgarderoben mit dabei. Aus den Kabinen soll ein Klassenzimmer werden, in dem sie mit Grundschülern Naturbeobachtungen anstellen kann. © René Meinig

Alte Kämme, Fahrscheine aus DDR-Zeiten, Beatles-Poster, Pfennig-Münzen, sogar eine gelochte Zehner-Eintrittskarte von 1943. Das alles haben ehrenamtliche Helfer des Vereins Naturkulturbad Zschonergrund in den historischen Holzgarderoben auf dem Freibadgelände gefunden. „Früher waren die Umkleiden alle ausgebucht. Das war absoluter Kult. Da hatte man ja auch noch nicht das eigene Haus oder Gartenhäuschen“, sagt das Vereinsmitglied Katrin Brusch. Vor den Hütten hätten sich die Leute getroffen und gegrillt. Nachdem aber 1988 das Bad aufgrund erheblicher baulicher Mängel geschlossen wurde, verfielen auch die unter Denkmalschutz stehenden Kabinen.

Mittlerweile können 40 der 200 um 1927 gebauten Garderoben wieder an Badegäste vermietet werden. In diesem Jahr soll auch der Umbau an einer weiteren Kabinenzeile mit 40 alten Spinden abgeschlossen werden. Darin entsteht ein sogenanntes Kräuterklassenzimmer. Am Ende bleiben lediglich acht Garderoben im ursprünglichen Zustand erhalten. Sie werden als Lager oder Labore genutzt. Die restlichen 32 Kabinen werden zu diesem Klassenzimmer umgebaut. Darin können bis zu vier Biertischgarnituren als Arbeitsplätze für Kinder aufgestellt werden.

Initiatorin Katrin Brusch hatte bereits 2010 die Idee, einen Kräutergarten im Bad anzulegen. Der Verein war begeistert. „Im Garten will ich den Kindern Kräuter erklären“, sagt die 42-Jährige. Tiere seien für Kinder ja immer interessant, nur Pflanzen nicht ganz so. „Die bewegen sich ja nicht“, sagt sie. Die Gartenbauingenieurin bietet deshalb im von ihr angelegten und gepflegten Kräutergarten Kurse für Grundschüler an. Das Interesse weckt sie bei ihnen, indem sie all ihre Sinne anspricht. „Natürlich ist das Beste das Riechen und das Kosten. Das machen alle mit und genießen es“, sagt sie. „Da wird auch nicht groß Äh gesagt.“ Abschließend bereiten die Kinder ihren eigenen Quark mit frischen Kräutern zu.

Die gerade restaurierte Kabinenzeile bietet nun Schutz vor der Witterung. Kinder können so auch im Trockenen Naturbeobachtungen anstellen und lernen.

Am Ostersonntag werden die umgebauten Kabinen übergeben. Zwischen 15 und 19 Uhr findet auch das traditionelle Osterfeuer im Zschonergrundbad auf der Merbitzer Straße 61 statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Erhaltung der historischen Gebäude wird jedoch gebeten.

