Historische Friedhofsmauer wird saniert Das Bauprojekt in Uhsmannsdorf wurde lange diskutiert, jetzt wird es endlich umgesetzt.

Verwitterte Ziegel bedecken die historische Friedhofsmauer in Uhsmannsdorf. In Kürze soll sie weiter instand gesetzt werden. © Jens Trenkler

Uhsmannsdorf. Schon seit einigen Jahren wird die historische Begrenzungsmauer des Uhsmannsdorfer Friedhofes instand gesetzt. 2018 soll ein weiteres Teilstück in Angriff genommen werden. Um das Prozedere weiter voranzubringen, musste jetzt der Rothenburger Stadtrat einen Grundsatzbeschluss fassen, da es noch keinen genehmigten Haushalt für das laufende Jahr gibt. Der Förderantrag wurde indes schon gestellt. Für die Arbeiten sind 75 500 Euro vorgesehen, lediglich 15 100 Euro davon muss die Stadt Rothenburg als Eigenanteil bereitstellen. Diese Summe wird in die Haushaltsplanung übernommen. Der Löwenanteil von 60 400 Euro wird mit einer 80-prozentigen Förderung aus Mitteln des europäischen Entwicklungsprogrammes für den ländlichen Raum zur Verfügung gestellt.

Saniert werden sollen einige noch verbliebene schadhafte Stellen der unter Denkmalschutz stehenden Mauer des Uhsmannsdorfer Friedhofes. So haben sich in dem Ziegelbauwerk einige Decksteine gelöst, aber auch aus der Mauer selbst bröckelt es. „Um den weiteren Verfall zu stoppen, müssen diese schadhaften Stellen saniert werden“, begründet Marlen Kolodziej die Notwendigkeit. Die Leiterin des Fachbereichs Bau und Finanzen weist aber auch darauf hin, dass der Baumbestand an den betreffenden Punkten beseitigt werden muss. Nach Antragstellung beim Landkreis sei das auch in den sonst mit einem Baumfällverbot belegten Sommermonaten möglich. Zudem müssten einige Grabmale während der Bauarbeiten umgesetzt und nach deren Abschluss wieder an ihren ursprünglichen Ort gebracht werden.

Uhsmannsdorfs Ortsvorsteher André Berg begrüßt die Aktivitäten der Stadt. „Wir haben lange darüber gesprochen. Es ist natürlich ganz in unserem Sinne, dass jetzt etwas getan wird.“ Schon 2017 sei an der Kapelle die Regenentwässerung erneuert worden. Mit den jetzt anstehenden Arbeiten sei das Gros der Sanierungen auf dem Uhsmannsdorfer Friedhof dann abgeschlossen. „Perspektivisch müssen wir uns aber noch mit der Vergrößerung der anonymen Urnengemeinschaftsanlage beschäftigen. Der Trend geht eindeutig hin zu dieser Bestattungsart. Zum einen, weil die Jugend im Ort fehlt, um herkömmliche Familiengräber dauerhaft zu pflegen.

Zum anderen, weil das einfach günstiger ist.“

