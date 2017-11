Historische Fasanengehege bleiben leer Nach dem Rückzug von Züchter René Kreher gibt es beim Schlösserland zwar den Wunsch aber keinen Zeitplan für eine Rückkehr der exotischen Vögel.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Volieren unterhalb des Fasanenschlösschens wachsen langsam zu. Fasanenzüchter René Kreher plant indes schon Neues. © Norbert Millauer Die Volieren unterhalb des Fasanenschlösschens wachsen langsam zu. Fasanenzüchter René Kreher plant indes schon Neues.

Diese Tafel erinnert noch an die Fasanenzucht.

Die Tafel gegenüber der Churfürstlichen Waldschänke ist das Letzte, was derzeit noch an die Wiederbelebung der traditionsreichen Fasanenzucht am Fuße des Moritzburger Fasanenschlösschens erinnert. Die Gehege, in denen in den vergangenen Jahren die Vögel aufwuchsen, sind bereits seit dem Frühjahr leer. Die letzten Schilder am Zaun hat Züchter René Kreher dort inzwischen auch abmontiert.

„Ich habe die Schlüssel zu Monatsbeginn an Schloss Moritzburg übergeben“, sagte René Kreher zur SZ. „Für mich ist die Sache damit abgeschlossen.“ Im Ergebnis des mit dem Schlösserland ausgehandelten Vergleichs habe er die von ihm gepflanzten Hecken und auch die aufgestellten Zäune sowie die Einbauten in Gebäuden dort belassen. „Wir haben uns preislich irgendwo geeinigt“, sagt der Moritzburger, dessen Pachtvertrag eigentlich noch bis März 2019 gelaufen wäre.

Mitte Februar hatte der Hobby-Züchter für viele überraschend angekündigt, dass er sich aus der von ihm 2006 wiederbelebten Anlage zurückziehen werde (die SZ berichtete). Die im Januar in Moritzburg ausgebrochene Vogelgrippe war dafür nicht der Grund. Allerdings hatte sie noch einmal deutlich gemacht, wie schwierig die Situation für den Züchter im Fasanengarten war. Die von ihm genutzten sogenannten Spaliergärten gehören dem Freistaat.

Den Pachtvertrag hatte René Kreher mit der Sächsischen Schlösser, Burgen und Gärten gGmbH (SBG) abgeschlossen. Seit Jahren hatte der 38-Jährige darauf gehofft, dass auch das letzte große Bruthaus wie angekündigt wieder aufgebaut wird. Dieses brauchte der Moritzburger nicht nur für den Fall, dass die Tiere beim Ausbruch von Seuchen wie der Vogelgrippe sicher untergebracht werden können.

Auf einen verbindlichen Bautermin wartete René Kreher trotz wiederholter Nachfragen indes vergeblich. Und auch aus dem anfänglichen Plan, weitere Spaliergärten am Fasanenschlösschen anzupachten, wurde nichts. Diese Flächen, auf denen früher auch Fasane scharrten, möchte Schloss Moritzburg lieber für Feiern vermieten. So zog der Moritzburger schließlich die Konsequenzen. Im März kündigte er seinen Pachtvertrag und im April, nach dem Abflauen der Vogelgrippe, holte René Kreher die letzten Fasane aus der Anlage.

Bürgermeister Jörg Hänisch (parteilos) hatte bedauert, dass es diesen Teil erlebbarer Moritzburger Geschichte nicht mehr gibt. Und SGB-Geschäftsführer Christian Striefler hatte den Wunsch geäußert, dass dort auch künftig Fasane präsentiert werden. Die SZ fragte jetzt nach, ob es dafür inzwischen schon konkrete Pläne gibt. „Wir planen, die Fasanerie nach historischem Vorbild mittelfristig komplett zu sanieren und zu restaurieren.

Allerdings befinden wir uns dazu zurzeit in der Planungsphase, einen endgültigen Fertigstellungstermin können wir noch nicht nennen“, teilte SBG-Sprecher Uli Kretzschmar daraufhin mit. „Wir streben an, dass künftig wieder Fasane in den historischen Anlagen gehalten werden können.“ Konkrete Vorstellung, wer dann die Haltung oder gar Zucht der Tiere übernehmen soll, gibt es offenbar noch nicht. Und auch nicht die Absicht, bis zum zeitlich völlig offenen Baubeginn dort wenigstens einige Tiere zu präsentieren.

René Kreher will sich indes nicht vollständig aus dem Fasanengarten zurückziehen. Dafür hat er sich zu intensiv mit diesem wichtigen Teil Moritzburger Geschichte beschäftigt. Er plant, künftig Garten- und Landschaftsführungen anzubieten. In seinem historischen Kostüm. Wenn es so weit ist, soll man das auf der Tafel gegenüber der Waldschänke erfahren.

