Historische Brücke wird saniert Über 210 Jahre hat der Sandstein gehalten. Jetzt wird er bröcklig. Die Brücke im Polenztal braucht dringend Hilfe.

Die Rundbogenbrücke im Polenztal bröckelt. Die Sanierung ist schon länger geplant. © Dirk Zschiedrich

Die Rundbogenbrücke im Polenztal muss so einiges aushalten. Sie stützt die stark befahrene Staatsstraße. Doch in letzter Zeit müssen die Warnbaken immer weiter auf die Straße gerückt werden, da das Brückenbauwerk porös wird. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr will das Bauwerk im kommenden Jahr sanieren und hat jetzt die Pläne dafür vorgestellt. Die Rundbogenbrücke wurde 1805 gebaut. In den 30er-Jahren folgte ein Anbau aus Beton. Die Traglast reicht nun nicht mehr aus. Die Brücke bröckelt langsam vor sich. Deshalb muss diese durch einen kompletten Neubau ersetzt werden. Allerdings wird auf einen Rundbogen verzichtet, damit das Wasser der Polenz zum Beispiel bei Starkregen besser abfließen kann. Außerdem ist eine einfache Brücke auch kostengünstiger. Offen ist derzeit noch, ob das neue Bauwerk wieder mit Sandsteinen verkleidet wird. Außerdem wird die Ausbuchtung auf der rechten Seite zu Beginn der Serpentinen teilweise zurückgebaut.

Vorgesehen ist, bei laufendem Verkehr zu bauen. Die Straße soll dabei halbseitig gesperrt werden. Eine Behelfsbrücke ist nicht geplant. Aufgrund der Historie und der Lage haben hier viele Behörden mitzureden, unter anderem die Nationalparkverwaltung, die Talsperrenverwaltung wie auch die Fischereibehörde. Die Stadt Hohnstein hat ihre Wünsche bereits angebracht. „Da die Straße zwei gut besuchte Wandergebiete verbindet und hier auch viele Fußgänger unterwegs sind, haben wir darauf gedrängt, dass die Gehwege links und rechts über die Brücke so breit sind, dass diese auch mit dem Kinderwagen befahren werden können“, sagt Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD).

