Historisch, sportlich, kämpferisch Auch in den Orten um Niesky bot das Wochenende vielfältige Erlebnisse, so auch in Horka, Dauban, Kringelsdorf und Wartha.

zurück Bild 1 von 3 weiter Pfarrer Ulf Schwäbe schlüpfte während des Festumzuges am Sonntagnachmittag in die Rolle des berühmten Pädagogen Valentin Trotzendorf. Pfarrer Schwäbe entwickelte die Idee für einen Festumzug, mit dem die Geschichte von Horka von den ersten Siedlungen im 12. Jahrhundert bis in die Neuzeit dargestellt werden sollte. © Rolf Ullmann Pfarrer Ulf Schwäbe schlüpfte während des Festumzuges am Sonntagnachmittag in die Rolle des berühmten Pädagogen Valentin Trotzendorf. Pfarrer Schwäbe entwickelte die Idee für einen Festumzug, mit dem die Geschichte von Horka von den ersten Siedlungen im 12. Jahrhundert bis in die Neuzeit dargestellt werden sollte.

Die Boxberger Mannschaft überquert den Schöps. In Kringelsdorf wurde der Wanderpokal der Jugendwehren der Gemeinde Boxberg am Sonnabend bei einem Sommer- und Familienfest wiederbelebt.

Spannende Rennläufe gab es auf der umgestalteten neuen Autocrossstrecke, wie hier im Wertungslauf der Klasse 1 Serientourenwagen.

Horka. Zweimal umrundet der historische Festumzug am Sonntagnachmittag während des Dorffestes die Wehrkirche in Horka. Während der ersten Runde stellt Moderator Matthias Barth die einzelnen Schaubilder den zahlreichen Zuschauern nur kurz vor. Doch in der Runde zwei erläutert er jedes der insgesamt 15 Schaubilder viel ausführlicher. Zu jedem weiß er eine Vielzahl von Fakten und Anekdoten zu berichten. So gestaltet sich dieser Nachmittag zu einer höchst lehrreichen und zudem noch sehr kurzweiligen Lektion über die Geschichte des Dorfes Horka und dessen heutigen Ortsteilen.

In die Gestaltung des gesamten Festes haben sich die Horkaer Vereine mit viel Engagement eingebracht. Für Bürgermeister Christian Nitschke ist dies ein Ausdruck der Verbundenheit der Bürger mit ihrem Heimatort. „So etwas wie dieses Fest und der Umzug schweißt die Gemeinschaft zusammen“, sagt der Bürgermeister. Dass diese Form des Dorffestes gut angenommen wird, hatte sich bereits am Sonnabend während des Fackelumzuges sowie beim anschließenden Tanz im Festzelt gezeigt. Vor der Kulisse der Wehrmauer feierten die Horkaer bis tief in die Nacht hinein. Ein besonderer Dank der Organisatoren gilt den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Horka. Denn sie sicherten sowohl den Fackel- als auch den Festumzug mit ihren Einsatzfahrzeugen ab.

Dauban. Zwischen 2014 bis zum vergangenen Wochenende ruhte der Automotocrossport auf der Rennstrecke des MACC Dauban 96 e.V. im „Motorsportpark Hohe Dubrau“ zwischen Dauban und Weigersdorf. Doch nachdem die Rennstrecke verändert und durch den Deutschen Motorsportbund abgenommen wurde, konnte am Wochenende mit dem 43. Autocrosslauf und dem 5. Wettbewerb um den Internationalen Lausitz Pokal 2017 wieder der Autocrosssport aufgenommen werden. 96 Fahrer aus Deutschland und aus dem benachbarten Tschechien starteten.

Wartha. 4 300 Besucher sahen sich auf dem Herbstmarkt des Biosphärenreservates in Wartha um. Der Markt stand in diesem Jahr ganz im Zeichen des Heidebiers, das aus der alten Getreidesorte „Jägers Norddeutscher Champagnerroggen“ gebraut wird. Ein Grund zum Feiern: Am Sonnabend erhielt das Biosphärenreservat für weitere zehn Jahre den Unesco-Titel.

Groß Radisch. Bereits am Freitag weilte ein Team des MDR-Sachsenspiegels bei den Kirschenköchinnen in Groß Radisch und begleiteten sie bei ihrer Projektarbeit „Kornelkirsche“ einen Tag lang. Natürlich wurden auch Kirschprodukte verkostet. Der am Freitag gesendete Beitrag ist noch in dieser Woche in der MDR-Mediathek abrufbar.

Kringelsdorf. Der Boxberger Gemeindewehrleiter Martin Zieschang hatte die Idee, die Wettkämpfe der Jugendfeuerwehren um den Wanderpokal des Gemeindewehrleiters wieder zu beleben. Das fand Zustimmung: Sieben Mannschaften aus Boxberg, Klitten, Uhyst/Spree, Reichwalde und Kreba-Neudorf kämpften an fünf Stationen, die im Ort verteilt waren. Sieger wurde die Mannschaft aus Kreba-Neudorf mit 41 Punkten. Die Siegermannschaft loste den Austragungsort 2018 aus, das wird Boxberg sein. Der Kampf um den Wanderpokal soll wieder zur Tradition werden. Außerdem wurde in Kringelsdorf zünftig gefeiert.

zur Startseite