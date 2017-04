Dresdner Geschichte Historikerstreit um Giftmord-These Während einige Forscher behaupten, dass der Tod von Sachsens Ministerpräsident Rudolf Friedrichs unnatürlich war, pochen andere auf das Gegenteil.

Rudolf Friedrichs hatte großen Anteil an der unkomplizierten Aufbauarbeit in Dresden direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Deshalb wurde er 1946 Sachsens Ministerpräsident.

Horst Schneider (89) lebt in Dresden. Kritisch verfolgt der Ex-PDS-Stadtrat die Berichterstattung der Medien. Er publiziert immer noch.

Um den Tod von Rudolf Friedrichs gab es Spekulationen. Selbst eine Mordthese wurde in den 1990er-Jahren aufgestellt. Dresdens erster Oberbürgermeister nach dem Zweiten Weltkrieg und kurz darauf auch Sachsens erster Ministerpräsident starb am 13. Juni vor 70 Jahren. Der überzeugte Sozialdemokrat war nach der Vereinigung mit der KPD in der Ostzone zwangsweise SED-Mitglied. Friedrichs politischer Gegenspieler, Kurt Fischer, eingefleischter Kommunist, stand unter Verdacht. Führend in dieser Sichtweise war der Sowjetunion-, DDR- und Kommunismusexperte Wolfgang Leonhard, der 2014 starb. Nach 1945 hatte er selbst zur von den Sowjets gesteuerten Gruppe Ulbricht gehört. Vier Jahre später brach er mit dem Stalinismus und floh in die Bundesrepublik. Ganz anders Horst Schneider, ein Historiker marxistisch-leninistischer Schule. Der 89-jährige ehemalige SED-Funktionär saß nach der politischen Wende für die PDS im Dresdner Stadtrat. Für ihn steht fest: Es gab kein Verbrechen und damit keinen Giftmörder.

Herr Schneider, als die SZ im Hinblick auf den Tod von Friedrichs die Frage „War es Mord?“ aufwarf , protestierten Sie entschieden. Was hat Sie veranlasst, sich seinerzeit in den Streit mit den Totalitarismusforschern einzulassen, die die Giftmord-These aufgestellt hatten?

Ich war im Rathaus im Juni 1997 dabei, als der Historiker Wolfgang Leonhard öffentlich die Vermutung aussprach, der Ex-Sozialdemokrat Friedrichs könnte durch den ehemaligen Kommunisten Fischer, beide damals in der SED, 1947 vergiftet worden sein. Giftmörder in Sachsens SED-Führung, welches Hirn denkt sich so etwas aus?

Aber welche Motive hatten Sie denn, gegen Leonhard zu recherchieren?

Im Wesentlichen zwei: Ich kannte seit Langem die Methode Leonhards, Insiderwissen aus der „Gruppe Ulbricht“ von 1945 verfälscht zu vermarkten. Sein Kronzeuge im „Fall“ Friedrichs war Robert Bialek, der sich vom führenden KPD-Jugendfunktionär zum Agenten in britischen Diensten mauserte. Ich habe ihn als Prahlhans und brutalen Lügenbold kennengelernt. Mein politischer Lehrer, Otto Buchwitz, soll Mitwisser gewesen sein. Seine Ehre und Würde galt es zu verteidigen. Im Strafrecht gibt es dazu den Artikel 189: „Wer das Andenken eines Verstorbenen verunglimpft, wird mit Freiheitsstrafe bis zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ Übrigens: Buchwitz, Friedrichs und Fischer sind nach wie vor Ehrenbürger Dresdens.

Viele Zeitungen haben schon in den 1990ern über Leonhards Mord-These berichtet, ohne sie zu entkräften.

Eine inzwischen übliche Methode: Aus dem Verdacht Leonhards wurde in vielen Medien im Nu eine Tatsache, die nur noch zu beweisen war. Professor Klaus-Dietmar Henke, damals Direktor des Hannah-Arendt-Instituts, lobte Anfang Oktober 1998 die Studie, weil sie belege, dass in der Sowjetischen Besatzungszone von Anfang an ein Kampf zwischen Demokratie und Diktatur tobte.

Auf die Tatsache, dass der Mord nicht bewiesen wurde, hat aber auch die SZ in ihrem Artikel hingewiesen.

Moment! Als die in der SZ zitierten Autoren Richter und Schmeitzner im Auftrag der sächsischen Regierung mit ihrer Recherche begannen, stand das Ergebnis bereits fest, und beide kannten es. In Fußnoten weisen sie sogar darauf hin.

Sie meinen Ihre Forschungsergebnisse. Wurden die ignoriert?

In der Tat. Ich hatte Exemplare meiner Recherchen an Interessierte verteilt. Meine Arbeit war beendet. Professor Justus, der als Mediziner an der Obduktion Friedrichs beteiligt war, hatte mir Einsicht in die Krankenakte gewährt. Mit noch lebenden Mitarbeitern von Friedrichs und den untersuchenden Kriminalisten hatte ich gesprochen. Bevor ich die Recherche verbreitete, hatte ich das Einverständnis des zuständigen Staatsanwalts. Ich hatte vermutet, Richter und Schmeitzner würden dankbar sein für meine „Vorleistung“. Und am 5. Oktober 1997 erhielten beide auch von Staatsanwalt Heinrich die Mitteilung, dass das Verfahren in Sachen Friedrichs mangels Tatverdachts eingestellt worden sei. Von da an galt: Es gab keinen Giftmord an Friedrichs und keinen Giftmörder Fischer, folglich auch keinen Recherchebedarf.

Und trotzdem liegen die Forschungsergebnisse des Auftragswerkes der Biedenkopf-Regierung in Buchform vor.

Leider. Und das beweist mindestens dreierlei: Die sächsische Regierung traute ihren eigenen Staatsanwälten nicht. Sie fand Totalitarismusforscher, die sich als Kriminalisten qualifizierten, und es gab Medien, die das Vorhaben unterstützten.

Das Gespräch führte Lars Kühl.

