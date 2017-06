Historienspektakel an der Schweizermühle Beim Parkfest können Besucher einen Streifzug durch die Jahrhunderte machen. Dort wird geschmiedet und gestickt.

Carola Geppert beherrscht noch die Weißstickerei. Am Sonntag kann man ihr im Bielatal bei der Arbeit über die Schulter schauen. © Archiv: Sabine Larbig

Eine Sorbin will den Sachsen ein Stück sächsischer Geschichte näherbringen. Carola Geppert ist am Sonntag, 18. Juni, mit dabei, wenn der Verein Ländliches Leben im Bielatal Parkfest an der Schweizermühle feiert. Die Bad Muskauerin beherrscht ein altes Handwerk: das Weißsticken. „Das hatte einst August der Starke gefördert“, erklärt Carola Geppert. Schultertücher aus jener Zeit aus Sachsen würden sogar in einem Museum in Manchester gezeigt, erklärt sie. Hierzulande sei das kaum bekannt. In ihrer Heimat wird die Weißstickerei noch heute betrieben. Damit werden sorbische Trachten verziert.

Das ist aber nur eine kleine Facette eines großen Spektakels mit jeder Menge historischer Kostüme, Persönlichkeiten und weiterer Gewerke. Zur Eröffnung des Festes wird der letzte Sachsenkönig mit einer Kutsche anreisen. „Auch die deutsche Kaiserin Victoria wird verkörpert und es werden bekannte Persönlichkeiten wie Karl May, Julius Maggi oder Sebastian Kneipp vor Ort sein“, sagt Mitorganisatorin Annemarie Rehlich. Sie alle passen irgendwie in die Vergangenheit der Schweizermühle. Für viele opulente Kostüme wird auch der Barockverein Dresden sorgen, der mit zum Fest eingeladen ist.

Besucher bekommen nicht nur farbenfrohe Bilder geboten. Altes Handwerk wird auch bei Papiermachern oder in der Feldschmiede lebendig, die auf dem Festgelände aufgebaut wird. Um 14.30 Uhr wird mit Postrat Hieronymus Schneffke gezaubert, um 16.30 Uhr gibt es das Puppenspiel „Die verwunschene Mühle“. Für die Livemusik sorgt Albis Jazz Band. Die Musiker aus Usti sind im Bielatal keine Unbekannten. „Sie waren schon mal bei einem Erntedankfest da und kamen bei allen sehr gut an“, sagt Annemarie Rehlich.

Parkfest Schweizermühle, 18.6., 13 bis 18 Uhr;

Parkmöglichkeiten gibt es auf dem hergerichteten Parkplatz Schweizermühle, am Hochofen und der Ottomühle.

