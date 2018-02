Historica und kleinstes Kurzfilmkino

Hoyerswerda. Vor 750 Jahren wurde Hoyerswerda erstmals in einer Urkunde nachweislich erwähnt. Da fallen in diesem Jahr einige Veranstaltungen größer aus als sonst. Im Rahmen dieses Jubiläums macht das Stadtmuseum im Schloss Hoyerswerda und im Zoo ein großes Fest: „Historica - vom Mittelalter bis zum Barock“. Zahlreichen Akteure sind am 12. und 13. Mai beteiligt, die spielerisch und informativ sowohl das Mittelalter als auch die Zeit des barocken Zeitalters fast authentisch vermitteln. Zahlreiche historische Handwerkstraditionen, die die Region prägten, werden im Rahmen des Festes mit dabei sein: vom Schmied, über den Lederer, den Höckerer, den Kerzenhersteller, den Bäcker bis zum Töpfer, der Färberei, einer Spinnerei sowie Korbflechterei usw. Die Mitarbeiterinnen im Stadtmuseum Hoyerswerda bieten begleitend dazu mehrmals an diesen zwei Tagen kostenlose Führungen zur Stadt- und Schlossgeschichte für die Gäste an. Auch Kreativ- und Erlebnisangebote für insbesondere die kleineren Gäste werden gestaltet. Im September soll ja auch das Stadtfest-Wochenende üppiger ausfallen als gewohnt. Die Lausitzhalle kündigte jetzt an, dass eine der wenigen Veranstaltungen der MDR-Jump-Arena in die Stadt komme. Welche Künstler auftreten werden, ist aber noch nicht bekannt. Die Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda kündigt ihrerseits Überraschungen fürs Stadtfest-Wochenende an. Aber auch beim Altstadtfest Anfang Juni ist man mit dem vielleicht kleinsten wandernden Kurzfilmkino dabei. Und dann gibt es am 23. Juni noch das Quartiersfest. (red/US)

