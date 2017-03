Hirschkurve ist Thema An diesem Donnerstag geht es in Ottendorf-Okrilla um den Ausbau des Nadelöhrs an der B 97.

Die Hirschkurve ist am Donnerstag Thema in Ottendorf-Okrilla. © Thorsten Eckert

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) lädt am heutigen Donnerstag zu einer Informationsveranstaltung in den Speisesaal der Ottendorfer Grundschule ein. Thema ist der Ausbau der sogenannten Hirschkurve in der Großgemeinde. Um das Nadelöhr an der B 97 zu entschärfen, will die Straßenbaubehörde unter anderem ein Haus abreißen. Außerdem muss der Bereich um die Kurve dauerhaft gesperrt werden. Anwohner sowie ansässige Gewerbetreibende sollen deswegen heute im Detail zur Baumaßnahme informiert werden. Start ist 16.30 Uhr. (Ste)

