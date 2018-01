Hirschfelder Bushaltestelle wird gebaut Im neuen Jahr soll die Busbucht an der ehemaligen Gaststätte „Drausendorfer Krone“ endlich wieder benutzbar werden.

An der ehemaligen Gasststätte „Drausendorfer Krone“ in Hirschfelde soll im neuen Jahr eine Bushaltestelle gebaut werden. © SZ Thomas Eichler

Hirschfelde/Drausendorf. Die Bushaltestelle an der ehemaligen Gaststätte „Drausendorfer Krone“ soll 2018 gebaut werden. Darüber informierte Hirschfeldes Ortsbürgermeister Bernd Müller (FUW) in der Dezember-Ortschaftsratssitzung. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) habe eine entsprechende Information an die Stadt Zittau geschickt. Die Busbucht kann seit Monaten nicht benutzt werden, die Haltestelle ist provisorisch auf die andere Seite der Drausendorfer Krone verlegt worden. Auch die Erneuerung der Kurve am Hirschfelder Markt ist laut Lasuv für 2018 geplant. Die Bordsteine sind durch den starken Lkw-Verkehr der vergangenen Monate beschädigt worden. (SZ/jl)

zur Startseite