Hirsche kommen ins Erzgebirgsvorland Wenn hoher Schnee liegt, reagieren auch die Wildtiere darauf. Die Menschen können ihnen dabei helfen.

Die Hirsche reagieren auf das aktuelle Winterwetter und sind aus den Kammlagen des Erzgebirges ins Vorland gezogen bis in den Raum Oberfrauendorf, Ulberndorf und Schmiedeberg. Außerdem passt sich der Organismus der Tiere an das Wetter an, wie Carsten Geißler vom Vorstand der Hegegemeinschaft Osterzgebirge informierte. Beispielsweise schrumpft der Verdauungstrakt der Tiere. Sie benötigen damit deutlich weniger Energie und Nahrung. Allerdings braucht das Rotwild jetzt auch Ruhe.

„Der Hegegemeinschaft ist daran gelegen, die Bürger aufzuklären, umso weit wie möglich Störungen des Wildes abzuwenden“, teilt Geißler mit. Denn wenn die Tiere unnötig aufgescheucht werden und die Flucht ergreifen, dann verbrauchen sie Energie, die sie um diese Jahreszeit schlecht wieder ersetzen können. Die Jäger schränken daher im Winter auch die Jagd ein. Sie bitten aber auch Motorschlittenfahrer, Skilangläufer, Hundeführer oder Spaziergänger um Rücksicht. Es sollte alles unterlassen werden, was in der Dämmerung oder Nachtzeit das Rotwild unnötig beunruhigt. Vor allem in der Abenddämmerung sollten Menschen die Wiesen und Felder meiden, wo die Hirsche äsen.

Die Hirsche leiden unter den aktuellen Bedingungen keine Not. Sie finden auch unterm Schnee noch etwas zu fressen. Der Pulverschnee, wie er derzeit liegt, ist kein Hindernis. Sollte eine richtige Notzeit für das Wild kommen, dann werden die Jäger die Jagd komplett einstellen und Notfütterungen einrichten, kündigt Geißler an.

