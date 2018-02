Hirche bleibt Chef des CDU-Stadtverbandes

Frank Hirche (56.) wurde vor wenigen Tagen erneut zum Vorsitzenden des CDU-Stadtverbandes Hoyerswerda gewählt. Foto: S. Teschke © Sven Teschke * Am Pfaffenwald 33

Hoyerswerda. Wie der Hoyerswerdaer CDU-Stadtverband in dieser Woche mitteilte, hat er in seiner Mitgliederversammlung am 26. Januar die satzungsgemäße Neuwahl des Vorstandes durchgeführt. Der Landtagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion, Frank Hirche, wurde dabei als Vorsitzender wiedergewählt. Als neuer Stellvertreter wird zukünftig Robert Widera fungieren. In den weiteren Funktionen wurden laut Pressemitteilung Claudia Florian als Schatzmeisterin sowie die Beisitzer Oberbürgermeister Stefan Skora, Michael Mandrossa, Mirko Pink und Oliver Heinze bestätigt. Die Funktion des Mitgliederbeauftragten wird von Dr. Christoph Wowtscherk übernommen, der diese Aufgabe auch im CDU-Kreisverband Bautzen wahrnehmen wird. (red)

zur Startseite