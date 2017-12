Hipper Urlaub auf Balkonien Ein Verein will mit Filmen die Dresdner für den Umweltschutz gewinnen. Und fordert dafür manch harten Verzicht.

Franziska Pschera wirbt für nachhaltigen Urlaub und organisiert den Kurzfilmwettbewerb Sukuma-Award. © René Meinig

Frau Pschera, wo haben Sie denn im Sommer Urlaub gemacht?

Ich war mit meiner Familie an der Ostsee. Wir sind das erste Mal mit dem Zug gefahren, die Räder hatten wir mit. Sonst haben wir uns ein Auto für den Urlaub gemietet. Aber es geht auch ohne. Es war toll.

Damit gehen Sie nicht mit dem Trend. Viele Dresdner verreisen mindestens einmal im Jahr mit dem Flugzeug.

Ich fliege seit sieben Jahren nicht mehr. Das Flugzeug ist das umweltschädlichste Fortbewegungsmittel. Der Verzicht auf die Fliegerei ist eine weit schwierigere Entscheidung als die Entscheidung, sich nur noch vegetarisch zu ernähren. Das habe ich im Freundeskreis erfahren. Wenn es um gemeinsamen Urlaub geht, ist man schnell die Bremse, wenn man nicht fliegen will. Aber je länger ich darauf verzichte, desto weniger vermisse ich etwas.

Beim Wettbewerb ihres Vereins Sukuma-Arts sollen Kurzfilme entstehen, die für nachhaltigen Urlaub werben. Wie geht der für die Umwelt leichte Urlaub?

Dafür gibt es eine einfache Formel: Vermeiden, Reduzieren, Kompensieren. Das Flugzeug zu meiden ist an sich die radikalste, wenn auch effektivste Lösung. Wer reduzieren will, kann zum Beispiel nur direkte Flugverbindungen buchen und notfalls mit dem Zug zum Startflughafen fahren. Für das Kompensieren gibt es Rechner im Internet. Die berechnen den -Ausstoß für jede Reise und zeigen einen Spendenbetrag an, den man als Ausgleich für ein Umweltprojekt zahlen kann. Die nachhaltigste Form des Urlaubs ist, wenn man zu Hause bleibt. Balkonien kann auch sehr hip sein.

Mit dieser Empfehlung werden Sie doch kaum Zustimmung finden. Gegen den Wunsch nach Tapentenwechsel und Fernweh kommen sie doch nicht an.

Ich kann die Kritiker verstehen. Wichtig ist, einen Kompromiss zu finden. Ich kann ja auch nur einmal im Jahr wegfahren und die anderen freien Tage zu Hause bleiben. Warum nicht mal ein Wochenende lang mit Freunden die Wohnung tauschen? Welch spannender Tapetenwechsel. Urlaub bedeutet ja eigentlich nur, eine möglichst stressfreie Zeit zu verbringen. Das geht auch wunderbar zu Hause.

Doch was hilft denn gegen Fernweh?

Nur ein ganz kleiner Teil der Weltbevölkerung kann überhaupt reisen. Weniger als zehn Prozent der Weltbevölkerung sind jemals über die eigene Landesgrenze hinaus gekommen. Klar, viele Menschen haben Wünsche, wo sie hinreisen und was sie sehen wollen. Aber diese Liste ist niemals zu Ende. Ist ein Ziel abgehakt, tut sich ein neues auf. Auch das ist Stress, den man eigentlich nicht mit Urlaub verbinden will. Verzicht befreit von diesem Stress.

Das Gespräch führte Annechristin Bonß.

