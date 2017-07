Hip-Hop im Jugendhaus Zum ersten Mal hat das OJH eine Hip-Hop-Woche veranstaltet. Das Ziel: mit Klischees aufräumen.

Fyn Augst legt gemeinsam mit DJ Derbystarr auf. © Sebastian Schultz

Rhythmisches Sprechen von Texten, bunte gesprühte Malereien und schnelle Schrittfolgen mit anschließenden Posen – das ist Hip-Hop. Zum ersten Mal veranstaltete vergangene Woche das Offene Jugendhaus in Riesa eine Hip-Hop-Woche. Insgesamt 17 Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren aus Riesa und Umgebung haben dabei mitgemacht. Der Leiter des Jugendhauses Kay Natusch hatte die Idee zur Umsetzung des Projektes. Er selbst hat sich in seiner Jugendzeit für Hip-Hop interessiert und wollte das auch nach Riesa bringen. „Es soll eine kulturelle Bereicherung sein“, sagt er.

Gemeinsam mit fünf Teamleitern entdeckten die Jugendlichen die fünf Säulen des Hip-Hops. Dazu gehören das Rappen, also das rhythmische Sprechen von Texten auf Musik. Aber auch Beatboxen, wobei die Jugendlichen mit ihrer Stimme Rhythmen erzeugen. Alexander Maulwurf leitete diesen Workshop. Die Fertigkeiten hat er sich selbst beigebracht: „Mein Bruder hat einen Beatboxer kennengelernt und mir dann ein aufgenommenes Beatbox-Stück von ihm gezeigt. Davon war ich richtig begeistert“, erzählt der 23- jährige Berliner.

Auch tanzen ist in der Szene verbreitet: breaking dance genannt. Dabei bewegt man sich nicht nur zur typischen Hip-Hop Musik, sondern zeigt auch klassische Posen. Der 30-jährige Philip Lehmann bringt den Jugendlichen die nötigen Schritte bei, um sich zur Musik bewegen zu können. .

Die Musik für solche Tanzeinlagen kommt meist von DJs. Diese bringen die Musik mit und legen sowohl eigene als auch von anderen Platten auf. Die fünfte Säule besetzt das Graffiti. Das bedeutet, man malt mit Spraydosen Bilder oder gestaltet Schriftzüge auf die verschiedensten Unterlagen .

In fünf Gruppen konnten die Jugendlichen eines dieser Fertigkeiten ausprobieren. Am Ende entstanden selbstgedichtete Texte, ein eigenes Musikstück, gesprayte Kunstwerke oder ein eigens choreographierter breaking dance. Dabei ging es den Teamleitern auch darum, zu zeigen, dass es in der Hip-Hop-Szene nicht um Gewalt und Beleidigungen geht, sondern um die Kultur an sich. „Das Wichtigste beim Hip-Hop ist der Respekt, den man voreinander hat.“, sagt Kay Natusch. „Egal, ob du rappst oder tanzt, jeder wird angenommen.“

zur Startseite